В центре Киева ограничили движение: где нельзя ездить

В центре Киева до конца января ограничили движение / Скриншот с facebook.com/kyivtrafficmanagement

В центре Киева для проведения массовых мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта.

Движение в центре столицы будет ограничено до 26 января 2020-го, сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице в Facebook.

По его данным, движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади ограничено. В Центре подчеркнули, что дорожные знаки уже заменили.

Ранее стало известно, что на киевской Софийской площади начали собирать елку на Новый год 2020. Также на площадь привезли конструкции для сцены. В центре столицы 14 декабря начнет работать рождественский городок, а новогоднюю елку традиционно зажгут в День святого Николая - 19 числа.