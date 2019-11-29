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В центре Киева ограничили движение: где нельзя ездить

29 ноября 2019, 08:50

В столице движение транспорта будет ограничено до конца января.

В центре Киева до конца января ограничили движение
В центре Киева до конца января ограничили движение / Скриншот с facebook.com/kyivtrafficmanagement

В центре Киева для проведения массовых мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта.

Движение в центре столицы будет ограничено до 26 января 2020-го, сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице в Facebook.

По его данным, движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади ограничено. В Центре подчеркнули, что дорожные знаки уже заменили.

  • В центре Киева до конца января ограничили движение facebook.com/kyivtrafficmanagement
  • В центре Киева до конца января ограничили движение facebook.com/kyivtrafficmanagement
  • В центре Киева до конца января ограничили движение facebook.com/kyivtrafficmanagement
  • В центре Киева до конца января ограничили движение Скриншот с facebook.com/kyivtrafficmanagement

Ранее стало известно, что на киевской Софийской площади начали собирать елку на Новый год 2020. Также на площадь привезли конструкции для сцены. В центре столицы 14 декабря начнет работать рождественский городок, а новогоднюю елку традиционно зажгут в День святого Николая - 19 числа.

Киев движение ограничение Рождество Софийская площадь Новый год 2020
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