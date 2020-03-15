В Киеве срочно госпитализировали Арсения Яценюка - СМИ

Арсений Яценюк / Народный фронт

Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка заметили возле киевской клиники Борис. Отмечается, что он был в медицинской маске и в обессиленном состоянии.

По данным Обозревателя, в воскресенье, 15 марта, личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу клиники. Так, экс-премьер якобы сидел на переднем сидении авто. Он долго не мог выйти из авто.

Отмечается, что Яценюку помогали дойти к входной двери, а его охранник был в медицинской маске. На данный момент другие детали о состоянии политика пока неизвестны

В свою очередь, бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что его источники подтвердили, что в больницу привезли именно Яценюка.

"Наши источники в клинике Борис подтвердили госпитализацию Арсения Яценюка. Диагноз уточняется", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй такой случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области скончалась.