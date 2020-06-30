"Корабельная сосна" из диалога депутатов оказалась поклонницей Путина

Татьяна Домбровская оказалась фанаткой Путина / vafk.com.ua

Фигурантка скандала с лидерами Слуги народа Александром Корниенко и Давидом Арахамией, печально известная "корабельная сосна" Татьяна Домбровская оказалась поклонницей президента РФ Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Он напомнил, что она является возможным кандидатом в мэры Николаева от пропрезидентской политсилы.

"Корабельная сосна", которую вспоминал Давид Арахамия — это Татьяна Домбровская, кандидат в мэры Николаева от партии "Слуга народа". И на скриншотах можно увидеть ее мысли и предпочтения. Господин президент, что скажете по этому поводу?", — написал он.

Шевченко опубликовал скриншоты из социальной сети Одноклассники, на который видно, что Домбровская вела свою страницу совместно с мужем Владом. Пара активно лайкала и распространяла информацию о симпатиях к Путину, а также высказывала поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Позже николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская, которую нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев назвали "сосна корабельная", прокомментировала столь образные эпитеты в свой адрес.