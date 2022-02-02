Пенсия в 60 не светит: без выплат останутся больше половины украинцев

В Украине с каждым годом сокращается число граждан, которые после 60 лет могут рассчитывать на пенсию / УНИАН

В Украине с каждым годом сокращается число граждан, которые после 60 лет получают выплаты. Уже в 2024-м львиная доля украинцев не смогут получить пенсию вовремя.

Уже после 2027-го и вовсе до 66% (2/3) рискуют работать до 63 или 65 лет, рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко в комментарии Обозревателю.

По ее словам, сейчас украинцы выходят на пенсию со стажем 31-32 года. В этом году, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 29 лет стажа, в следующем – 30 лет, а в 2024-м – 31 год. То есть фактически многие украинцы не будут иметь столько стажа, сколько необходимо для получения пенсии вовремя.

"Легче тогда уже вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучать с критериями по стажу. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им будет не хватать стажа", – пояснила Ткаченко.

Стаж можно купить

Прежде всего, докупать можно только строго ограниченный недостающий страховой стаж — до пяти.

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При этом стоимость одного года привязана к минимальному размеру единого социального взноса (ЕСВ), который в свою очередь регламентирован минимальной зарплатой. До октября 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 грн а дальше — 6700 грн.

Минимальный ЕСВ составляет 22% от минзарплаты: 1430 грн (6500*22%) — до октября 2022 года, далее — 1474 грн (6700*22%).

Читайте такжеУкраинкам дадут доплату к пенсиям: кому и когда светит прибавкаСтоимость недостающего страхового стажа рассчитывается путем произведения минимального ЕСВ, коэффициента стоимости компенсации при одноразовой уплате и количества месяцев страхового стажа, недостающих для выхода пенсии по возрасту. За один год коэффициент составляет 2, за два года — 1,8, за три года — 1,6, за четыре года — 1,4, за пять лет — 1,2.

Сколько стоит год стажа:

В 2022 году дополнительные годы стажа стоят:

один год — 34320 грн;

два года — 61776 грн;

три года — 82368 грн;

четыре года — 96096 грн;

пять лет — 102 960 грн.

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