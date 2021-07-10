Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках

В НАУ запретили появляться в шортах и мини-юбках / Скриншот

В Национальном авиационном университете вспыхнул скандал после того, как руководство вуза ввело дресс-код для студентов и преподавателей.

Под запретом оказался яркий макияж, короткие топы, шорты и неформальная атрибутика. Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого опубликовали в соцсетях.

Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.

Также в нем есть упоминается макияж "у лиц женского пола" - он должен быть "сдержанным". Юбки должны быть не короче 10 см от колена.

Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.

Реклама

"Одежда должна... выражать уважение хозяина к самому себе и обществу", - считают в НАУ.

Отметим, что реагируя на ситуацию, ректор НАУ Максим Луцкий заявил, что "урегулирует ситуацию".

"Это достаточно неожиданный хейт Памятки о внешнем виде, который совершенно неуместен. В общем, это решение принималось конференцией трудового коллектива, и не текущего года, а с 2018-го. Мы государственное учреждение, мы учреждение высшего образования, и иметь соответствующий внешний вид здесь, я считаю это нормально и для студентов, и для преподавателей. Эти рекомендации никоим образом не имели целью кого-то обидеть, а тем более спровоцировать обвинения в сексизме. Это вообще нонсенс. Несоблюдение рекомендаций не предусматривает санкций, а является цивилизованным пожеланием к участникам учебного процесса. Так или иначе, ситуацию мы урегулируем. Обсудим с органами студенческого самоуправления, вынесем на рассмотрение конференции трудового коллектива, по итогам, инициируем изменения в наших внутренних документах", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента изменили дресс-код. В АП разрешили приходить в шортах.