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"Тихо мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере разгорелся языковой скандал

5 июля 2021, 17:28

Один из детей пожаловался на принуждение к общению на русском языке.

Языковый скандал
В Киеве в теннисном лагере произошел языковый скандал / скриншот

В Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Украиноязычного ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

Об этом сообщила мама мальчика Татьяна Якобчук. По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ее сказал: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". Более того сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.

"Вожатые при мне детям говорят: "Кому он нужен ваш "украинский язык?" Перед сном мой ребенок делится мыслями, как же помочь России, чтобы у них тоже все было хорошо", – пожаловалась женщина.

Возмущенная киевлянка обратилась к руководству учебного заведения, где её заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке. "Я очень тронута неравнодушием и вообще такой реакцией общества. Я час назад вернулась из МТА, там уже другие детские кураторы и воспитатели, разговаривают все на украинском. Все просто идеально", – написала Татьяна Якобчук.

В Международной теннисной академии в комментарии Оbozrevatel заверили, что мол никакого языкового конфликта не было, а мальчик просто неправильно понял вожатую.

"У нас учатся разные дети, некоторые разговаривают на русском, английском языке и их родители просят обращаться к ним на этих языках. Воспитатели идут им навстречу. Мальчик неправильно понял слова вожатой и уже через час конфликт был исчерпан", – рассказала руководитель отдела маркетинга МТА.

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