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Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала"

2 июля 2021, 17:09

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь подтвердил, что украинские спортсмены и тренеры во время публичных выступлений должны говорить на государственном языке.

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Футболисты сборной Украины заговорили на украинском / Фото Reuters

Сборная Украины по футболу продолжает свой путь на чемпионате Европы-2020. В субботу, 3 июля, наша команда в Риме сыграет против сборной Англии, которая на стадии 1/8 финала одолела национальную команду Германии.

Накануне игры многие игроки сборной перешли на украинский язык в соцсетях и во время публичных выступлений. Руслан Малиновский и Роман Яремчук, отвечая на вопросы журналистов о подготовке к игре, объясняли детали на украинском, свободно переходя и на английский.

Им к лицу родной язык

Если нападающий "желто-синих" Яремчук в жизни общается на родном языке, то из уст Малиновского, который ранее разговаривал на русском, было довольно неожиданно услышать украинский.

"Ми побачили після останньої гри, що в футболі все можливо. І ми будемо дуже гарно готуватися до цієї гри", – сказал Малиновский. Отметим, что в произношении полузащитника Аталанты не было слышно ни одного суржика.

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Интересно, что не только во время пресс-конференций подопечные Шевченка начали разговаривать на государственном языке. Сообщения на украинском также появились в Instagram украинских футбольных звезд Георгия Бущана, вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко, который постом поддержал травмированного на поле коллегу Артема Беседина, Сергея Сидорчука, Андрея Трубина и Артема Довбика.

Некоторые поклонники футбола считают, что на "украинизацию" футболистов повлиял недавний "языковой скандал", который разгорелся после гневного поста писательницы Ларисы Ницой, которая упрекнула наших игроков в том, что они разговаривают на русском в публичной плоскости и назвала автора победного гола для сборной Украины Артема Довбика "марсианином" и "московитом".

  • Футболисты сборной заговорили на украинском
    Футболисты сборной заговорили на украинском Instagram
  • Футболисты сборной заговорили на украинском
    Футболисты сборной заговорили на украинском Instagram
  • Футболисты сборной заговорили на украинском
    Футболисты сборной заговорили на украинском Instagram
  • Футболисты сборной заговорили на украинском
    Футболисты сборной заговорили на украинском Instagram
  • Футболисты сборной заговорили на украинском
    Футболисты сборной заговорили на украинском Instagram

Украина – Англия: главное

  • Поединок Украина – Англия состоится 3 июля на Стадио Олимпико в Риме. Начало в 22:00.
  • Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных
  • Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых, который же работал на матче сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).

сборная Украины по футболу
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