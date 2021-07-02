Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала"

Футболисты сборной Украины заговорили на украинском / Фото Reuters

Сборная Украины по футболу продолжает свой путь на чемпионате Европы-2020. В субботу, 3 июля, наша команда в Риме сыграет против сборной Англии, которая на стадии 1/8 финала одолела национальную команду Германии.

Накануне игры многие игроки сборной перешли на украинский язык в соцсетях и во время публичных выступлений. Руслан Малиновский и Роман Яремчук, отвечая на вопросы журналистов о подготовке к игре, объясняли детали на украинском, свободно переходя и на английский.

Им к лицу родной язык

Если нападающий "желто-синих" Яремчук в жизни общается на родном языке, то из уст Малиновского, который ранее разговаривал на русском, было довольно неожиданно услышать украинский.

"Ми побачили після останньої гри, що в футболі все можливо. І ми будемо дуже гарно готуватися до цієї гри", – сказал Малиновский. Отметим, что в произношении полузащитника Аталанты не было слышно ни одного суржика.

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Интересно, что не только во время пресс-конференций подопечные Шевченка начали разговаривать на государственном языке. Сообщения на украинском также появились в Instagram украинских футбольных звезд Георгия Бущана, вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко, который постом поддержал травмированного на поле коллегу Артема Беседина, Сергея Сидорчука, Андрея Трубина и Артема Довбика.

Некоторые поклонники футбола считают, что на "украинизацию" футболистов повлиял недавний "языковой скандал", который разгорелся после гневного поста писательницы Ларисы Ницой, которая упрекнула наших игроков в том, что они разговаривают на русском в публичной плоскости и назвала автора победного гола для сборной Украины Артема Довбика "марсианином" и "московитом".

Украина – Англия: главное