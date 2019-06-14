В Администрацию президента можно будет прийти в шортах

Администрация президента станет свободно от дресс-кодов / УНИАН

Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия стал инициатором смены дресс-кода при посещении Администрации президента.

"В администрацию уже можно (приходить в шортах, - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - цитирует его Радио свобода.

Арахамия также добился разрешения проходить в АП с личным ноутбуком, что ранее было под запретом.

"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

В АП подтвердили, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен. Также будут внесены изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком.

Напомним, журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа сообщила, что президент Владимир Зеленский хочет переместить Администрацию президента в Украинский дом.