Украинские дроны поразили многие из намеченных целей в России – ISW

Украинские дроны, которые были запущены за прошедшие сутки, вероятно, поразили многие из намеченных целей в стране-агрессоре России. Об этом может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных беспилотниках, россияне - о 32 перехваченных. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
Аналитики ISW отмечают, что украинские силы провели большую серию ударов по целям в России в ночь с 29 на 30 декабря и 30 декабря.
Украинские источники в сфере безопасности сообщили западным и украинским СМИ, чтобыло запущено более 70 беспилотников по российской военной инфраструктуре и оборонно-промышленным объектам вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска. Украинские источники охарактеризовали эти удары как ответ на российскую атаку 29 декабря.
В то же время Министерство обороны РФ заявило, что российские силы перехватили 32 украинских беспилотника в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях в ночь с 29 на 30 декабря.
Эксперты ISW отмечают, что расхождение между российскими и украинскими цифрами может свидетельствовать о том, что украинские силы поразили многие из намеченных целей.
Сообщалось также, что украинские силы нанесли удар по заводу "Кремень Эл" в Брянске, который является вторым по величине производителем микроэлектроники в России, 90 процентов продукции которого являются компонентами российской военной техники и систем.
Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают взрывы над городом Брянск. А Министерство обороны России заявило, что российские средства ПВО сбили 12 украинских ракет РСЗО в Белгородской области 29 декабря и еще несколько украинских ракет РСЗО под Белгородом в течение дня 30 декабря.
Украинские источники в силовых структурах сообщили СМИ, что украинские удары 30 декабря были направлены на российские военные объекты под Белгородом.
Что известно о взрывах в Белгороде
Днем 30 декабря в Сети начали появляться сообщения об обстреле Белгорода, который находится недалеко от границы с Украиной. При этом россияне жаловались на "прилеты".
Губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах центра города. В частности, он утверждал о якобы попадании в гражданский сектор. Сообщалось о погибших и раненых.
СМИ писали со ссылкой на источник в спецслужбах, что украинские военные нанесли ракетный удар по военным объектам, расположенным в российском Белгороде.
"Это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - сообщил собеседник РБК-Украина.
Он отметил, что российская ПВО действовала неэффективно и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.
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