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В центре Одессы скульптуру на доме "отремонтировали" пластиковой бутылкой

9 апреля 2021, 15:18
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У скульптуры отвалилась часть лица, при этом обнажилась пластиковая бутылка, которую использовали в качестве каркаса.

В Одессе отвалилась часть скульптуры на историческом здании / Фейсбук Е.Сокольского

В Одессе разгорелся скандал после того, как одна из поврежденных скульптур на фронтоне фасадного окна исторического дома Руссова на Садовой улице оказалась с пластиковой бутылкой вместо лица.

Фото с отреставрированным строением поделился в Facebook одесский краевед Евгений Сокольский.

Можно заметить, что у скульптуры отвалилась часть лица, при этом обнажив пластиковую бутылку, которую халтурщики-реставраторы использовали в качестве каркаса.

"Открылись некоторые секреты мастерства", — пишет краевед.

Отметим, что дом Руссова открыли после первого этапа реставрации в декабре 2019 года. Работы, которые обошлись городской казне в 150 млн грн, затронули несущие конструкции здания, крышу и фасады, пишет Думская.

В то же время правоохранители уже сообщили о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору компании Укрспецпроект, которая занималась реставрацией. Ей инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 ст.366 и ч.5 ст.191 УК Украины (служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

/ Фейсбук Е.Сокольского

По версии следствия, Сердюк нанесла городу ущерб в размере 5 млн грн.

Кроме того, полиция утверждает, что в результате работ было разрушено, повреждено или изменено около половины элементов памятника архитектуры – около 30% элементов фасада.

Добавим, что в соцсетях появились многочисленные картинки с фотожабами на "креативный" ремонт в Одессе.

  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети
  • Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе
    Фотожабы на ремонт скульптуры в Одессе Соцсети

Напомним, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за того, что застройщик решил возвести ТЦ прямо на проезжей части одной из дорог.

ремонт новости Одессы
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