В Крыму пересохло водохранилище, из которого брали воду для жителей Симферополя

На полуострове катастрофически не хватает пресной воды.
В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой. Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя, рассказал Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.
"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.
Засуха в Крыму
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
Автор: Екатерина Трохимчук