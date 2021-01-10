В Крыму пересохло водохранилище, из которого брали воду для жителей Симферополя

В Крыму пересохло еще одно водохранилище / УНИАН

В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой. Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя, рассказал Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.

Засуха в Крыму