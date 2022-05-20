Рашисты снова ударили по Харькову, вспыхнул масштабный пожар

Рашисты обстреляли Харьков, вспыхнул пожар / УНИАН

Рашисты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар, дым виден с любой точки города, сообщает издание Суспільне Харьков.

"Жители Харькова сообщают о ракетном ударе по Киевскому району города", - сообщает издание.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Харьковской области сообщили, что в результате ракетного удара вспыхнул пожар. В социальных сетях публикуют фото и видео густых клубов дыма над местом взрыва, которые видны практически с любой точки областного центра.

Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны против Украины. Полномасштабное военное вторжение он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию Украины вторглись российские войска из РФ, оккупированного Крыма и Беларуси.

Россия с первого дня войны наносит ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Нападение на Украину осуществляется, в том числе, и с территории Беларуси.

29 марта по итогам переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле российская сторона заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. В результате оккупанты вынуждены были выводить свои войска с данных направлений.

11 мая в Госпогранслужбе Украины заявили о восстановлении контроля над границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Проводятся мероприятия по организации охраны границы. Ситуация остается опасной – враг наносит артиллерийские и авиаудары и по позициям пограничных войск.

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