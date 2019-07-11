В России снимают Двенадцать стульев с Безруковым в главной роли

Игру Безрукова можно будет сравнить с творчеством Миронова / Фото: скриншот из фильма 12 стульев 1976 года

Киностудия Среда под руководством Александра Цекало и холдинг Rambler Group профинансировали работу над киносериалом с рабочим названием Бендер, где главную роль исполнит российский актер Сергей Безруков.

Как сообщает издание Ведомости, авторы нашумевшего сериала Гоголь свою следующую работу аналогично разделят на полнометражные фильмы и продемонстрируют в кинотеатрах.

Первая часть приключений Остапа Бендера выйдет в начале 2020 года. После релиза четырех частей начнется показ расширенной версии в часовых эпизодах.

Зрители могут ожидать от сериала Бендер "смесь советских Неуловимых мстителей и приемов режиссера Гая Ричи".

/ Фото: Instagram/s_bezrukov

Создатели не раскрывают сумму бюджета работы, но уже известно, что она превзойдет Гоголя, который был самым дорогим сериалом российского телевидения. Съемка обошлась в 25 миллионов рублей за серию.

В Rambler Group признаются, что Бендер – это их дебют в кинематографе в качестве продюсеров. По словам представителей компании, после окончания съемочного процесса сериал эксклюзивно можно будет посмотреть в их онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, экс-лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал песню для фильма Егора Баранова Гоголь. Страшная месть.