"Любимая, спасибо!": Сергей Безруков снова стал отцом

У Сергея Безрукова родился сын / instagram.com/s_bezrukov

Звезда сериала "Бригада" российский актер Сергей Безруков во второй раз стал отцом. Его супруга Анна Матисон родила сына.

Радостной новостью новоиспеченный папа поделился на своей странице в Instagram.

"Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо!", - написал Безруков.

Напомним, старшей дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии два года. Кроме того, у Безрукова уже есть трое детей: 7-летний Иван и 9-летняя Саша от любовницы, актрисы Кристины Смирновой.

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