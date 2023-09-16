Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

Мир в Украине возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности, считает Борис Писториус.

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Борис Писториус назвал условие мира в Украине/ Коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, depositphotos.com/ua

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прочный и справедливый мир в Украине возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности. Запад должен продолжать оказывать поддержку украинской экономике и работать над усилением Вооруженных сил Украины.

Об этом глава Бундевера он сказал в своей речи на открытии Вестфальской всемирной конференции в Мюнстере в пятницу, 15 сентября, пишет DW.

Мир в Украине, убежден глава немецкого оборонного ведомства, возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности.

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"Важным аспектом этих гарантий является наше обещание оказать поддержку Украине в экономике и реформированию ее вооруженных сил", – заявил он.

Писториус также отметил, что создание Совета НАТО-Украина является предпосылкой к тесному сотрудничеству. А оно, в свою очередь, может привести к вступлению Украины в Североатлантический альянс.

"Совет руководит принятием ответных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем скорее будет путь в НАТО", – заявил министр обороны ФРГ.

Писториус отметил, что приглашение в НАТО Украина получит после победы в войне. И Альянс работает над тем, чтобы помочь этой победе и "сделать путь Украины в НАТО как можно менее сложным".

Дальнейшие шаги западных партнеров в помощи Украине будут обсуждаться уже на следующей неделе в ходе очередной встречи в формате "Рамштайн".

Как сообщал Главред, ранее министр обороны Борис Писториус заявил, что правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не испытывают никаких сомнений, однако поставки подобных вооружений, дальность которых больше какого-либо другого оружия, ранее предоставлявшегося Киеву, предусматривает соблюдение определенных процедур.

Отметим, Киев неоднократно просил Берлин предоставить ракеты Taurus с дальностью свыше 500 км. Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Берлин будет действовать в вопросах поставок оружия только совместно с Вашингтоном.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин. Среди прочего, это опасения, что украинские войска начнут применять это оружие для ударов по территории страны-агрессора России.

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