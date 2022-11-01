Макрон срочно позвонил Зеленскому: резко осудил Россию и пообещал помочь укрепить ПВО

Зеленский, Макрон / Коллаж Офис президента, Reuters

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Елисейский дворец, президент Франции подтвердил полную мобилизацию его страны для скорейшего увеличения военной поддержки Украины.

"Президент Макрон также выразил решимость помочь Украине противостоять приближению зимы, когда россияне нанесли значительный ущерб инфраструктуре электро- и водоснабжения страны. Он отметил, что Франция усилит свою поддержку в этом отношении", - говорится в сообщении.

Зерновое соглашение

Зеленский обсудил с Макроном остановку Россией выполнения соглашения об экспорте украинского зерна морским коридором. Президент Франции осудил одностороннее решение России, которое в очередной раз наносит ущерб мировой продовольственной безопасности.

Макрон вспомнил ошибочные утверждения России о подготовке Украиной "грязной бомбы" и приветствовал образцовую прозрачность Украины, которая немедленно позволила прибыть на место миссии МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что Украина полностью соблюдает свое соглашение о гарантиях и снятии необоснованных обвинений.

Напомним, Франция пообещала передать Киеву три своих ракетных установки LRU M270. Речь идет об обновленном аналоге американских HIMARS на гусеничном ходу. Всего у французов 12 таких установок, еще 40 LRM M270 (немодернизированных РСЗО) на консервации.

Как сообщает BBC со ссылкой на собственные источники, об этом говорилось на встрече союзников в формате Рамштайн в Брюсселе 12 октября.

Читайте также: