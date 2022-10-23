Макрон сделал странное заявление о мирном соглашении с РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о мире с Россией и соглашении за одним столом.

Как заявил французский лидер, мировое сообщество не должно допустить, что Российская Федерация навязывала свой мир, поскольку россияне не знают этого слова и действуют наоборот, цитирует BFMTV.

"Давайте не позволим, чтобы мир был захвачен русской силой, это не их слово, они все делают наоборот. Мир не может быть свидетельством закона сильнейшего. В Украине мир возможен только тогда, когда решат украинцы", - заявил он на открытии саммита за мир в Риме.

По его словам, в будущем в какой-то момент появится возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Мир будет заключен с сегодняшним врагом за одним столом", - добавил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным всякий раз, когда в этот возникнет нужда. Политик также говорил, что надеется - рано или поздно Украина и Россия сядут за стол переговоров.

"Когда мы стараемся - и это наша цель - построить мир, мы должны говорить. Мы должны говорить с главными действующими лицами. И всякий раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции.

Макрон заявил, что Франция не будет использовать ядерный потенциал своей страны, даже если Путин ударит ядеркой по Украине.

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