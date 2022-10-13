Если РФ ударит ядерными бомбами по Украине, то Франция не вступится - Макрон

Эммануэль Макрон / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Французское правительство не будет использовать ядерный потенциал своей страны РФ ‒ даже в случае, если путинский режим применит атомные бомбы против Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", – сказал он.

Журналист переспросил ‒ мол, удар по Украине ядерными бомбами Россией не приведет к ядерному ответу Франции? Макрон ответил утвердительно.

" Это – очевидно […]. Я всегда говорил французам правду. У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – подытожил Макрон.

Ядерный шантаж Путиным Европы и Украины

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным всякий раз, когда в этот возникнет нужда. Политик также говорил, что надеется - рано или поздно Украина и Россия сядут за стол переговоров.

"Когда мы стараемся - и это наша цель - построить мир, мы должны говорить. Мы должны говорить с главными действующими лицами. И всякий раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции.

До того диктатор, 21 сентября Владимир Путин в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

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