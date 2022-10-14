"Взлетят десятки ядерных бомбардировщиков": Британия ответила на трусливое заявление Макрона

Бен Уоллес отреагировал на отказ Макрона применять ядерку против РФ / Коллаж фото Reuters, gov.uk/government

Президент Франции Эммануэль Макрон "раскрыл свою руку" и подтвердил, что Путин может беспрепятственно применить ядерное оружие в Украине. Своим заявлением об отказе применять ядерное оружие в ответ он создал брешь в едином фронте. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Daily Mail.

Макрон может нарушить "принципы сдерживания". Он якобы опасается "глобальной войны" и убежден, что именно ответ ядерным ударом может это спровоцировать.

"Мы считаем: если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для нее. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы страну и Путина невероятно изолированными во всем мире", - сказал Уоллес.

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что в случае ядерного удара последствия для России будут ужасными.

"В последние недели союзники по НАТО неоднократно предупреждали, что последствия для РФ будут ужасными, если она все-таки совершит такое нападение, хотя точный характер этих атак намеренно оставлен двусмысленным. И эти угрозы будут иметь большое значение в сознании Путина, когда на следующей неделе с баз в Британии взлетят десятки ядерных бомбардировщиков в ходе учений, имитирующих ядерный удар", - говорится в сообщении.

Ядерный шантаж Путиным Европы и Украины

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным всякий раз, когда в этот возникнет нужда. Политик также говорил, что надеется - рано или поздно Украина и Россия сядут за стол переговоров.

"Когда мы стараемся - и это наша цель - построить мир, мы должны говорить. Мы должны говорить с главными действующими лицами. И всякий раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции.

До того диктатор, 21 сентября Владимир Путин в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Макрон заявил, что Франция не будет использовать ядерный потенциал своей страны, даже если Путин ударит ядеркой по Украине.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", – сказал он.

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