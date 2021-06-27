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В Минсоцполитики объяснили, когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи

27 июня 2021, 11:49
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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, в чем состоит план повышения пенсий в стране на первые шесть месяцев следующего года.

Пенсии
Когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи/ УНИАН

Минимальная пенсия на уровне 3,5 тысяч гривен могла бы быть введена с марта 2022 года. Однако окончательно использование такой меры зависит от установления прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

Нововведения могут касаться пенсионеров в возрасте от 75 лет со стажем 30-35 лет.

"Я уже когда-то и президенту ходила говорила, что лучше всего было бы сделать для людей с 75 лет, у кого есть стаж 30-35 лет, минимальную гарантию в 3 500. Да, есть человек, у кого 74 года и 9 месяцев. Ему будет немножечко меньше", ‒ рассказала чиновник.

По ее словам, именно в этом состоял план Минсоцполитики на первое полугодие следующего года.

"Но опять же мы сейчас входим в дискуссию, что будет с прожиточным. И здесь надо уже смотреть, в состоянии ли мы все это потянуть финансово, экономически", ‒ пояснила Лазебная.

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Напомним, ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта 2021 года из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.

пенсия Минсоцполитика
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