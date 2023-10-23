УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

Сергей Кущ
23 октября 2023, 02:05
Старый холодильник не обязательно отправлять на свалку.
Как обновить старый холодильник
Как обновить старый холодильник / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Холодильник может получить второе дыхание благодаря креативным идеям. Мы расскажем, что можно сделать со старым холодильником, чтобы удивить знакомых и с пользой использовать ненужную технику.

Холодильник-бар

Превратите свой старый холодильник в стильный мини-бар. Установите полки для бутылок и стаканов, добавьте освещение и оформите его в соответствии с вашим интерьером. Теперь у вас есть идеальное место для хранения напитков.

Магнитная доска

Покройте переднюю панель холодильника специальной магнитной краской, и он превратится в огромную магнитную доску. Теперь вы можете прикреплять к нему записки, фотографии, рецепты и многое другое.

видео дня

Умный холодильник

Если у вас есть навыки в области электроники, обновите свой холодильник, добавив умные функции. Можно внедрить систему управления через мобильное приложение, которая позволит вам следить за температурой и запасами продуктов.

Художественная панель

Попросите художника или самостоятельно создайте оригинальную художественную панель на передней дверце холодильника. Это придаст вашей кухне индивидуальность и станет настоящим произведением искусства.

Вертикальный сад

Превратите старый холодильник в вертикальное растение. Установите полки для горшков с растениями внутри холодильника, создавая уникальное растительное пространство, которое привнесет свежесть и зелень в ваш дом.

Вам можно быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
холодильник лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

22:13 Украина
Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:33 Синоптик
Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

18:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

01:35

Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

22 октября, воскресенье
23:50

"Сестра назвала меня эгоисткой": женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы

22:59

Самому младшему – 21 год: стали известны имена погибших в результате удара РФ по Новой почте

22:39

Голос країни-13: кто прошел в суперфинал европейского сезона

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
22:13

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

21:57

Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 выпуск: итоги второго полуфинала в формате кросс-баттловВидео

21:05

Мощные взрывы и огромное зарево: в Севастополе рассказали о прилетахВидео

Реклама
20:40

Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем

20:26

Русские собрались любой ценой взять Авдеевкумнение

20:21

"За Путиным разные чемоданы носят": в ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза

19:56

Ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта: в Сети раскрыли детали

19:53

Удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ

19:33

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:20

"Модель лежала на кровати": Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменял жене

19:03

Тина Кароль без макияжа засветила пресс с рельефными кубиками

18:59

Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

18:57

Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минутВидео

18:54

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникойВидео

Реклама
18:51

Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

18:45

Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

18:17

Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

18:01

США сами заинтересованы в передаче Украине ATACMS: эксперт назвал причину

17:56

РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города

17:45

"Уже упаковывают вещи": в ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне на Херсонщине

17:06

Сколько Миг-31К у РФ и могут ли они угрожать Украине: эксперт раскрыл уловку Путина

17:03

Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

16:52

ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

Реклама
13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

13:35

Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

13:34

ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

13:06

"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

12:57

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

12:48

Оптическая иллюзия раскажет, кто вы на самом деле на основе того, что увидели первым

12:32

Вещь, которая есть дома у каждого, уберет кошачью шерсть с одежды при стирке

12:27

Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять