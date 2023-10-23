Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

Старый холодильник не обязательно отправлять на свалку.

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Как обновить старый холодильник / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Холодильник может получить второе дыхание благодаря креативным идеям. Мы расскажем, что можно сделать со старым холодильником, чтобы удивить знакомых и с пользой использовать ненужную технику.

Холодильник-бар

Превратите свой старый холодильник в стильный мини-бар. Установите полки для бутылок и стаканов, добавьте освещение и оформите его в соответствии с вашим интерьером. Теперь у вас есть идеальное место для хранения напитков.

Магнитная доска

Покройте переднюю панель холодильника специальной магнитной краской, и он превратится в огромную магнитную доску. Теперь вы можете прикреплять к нему записки, фотографии, рецепты и многое другое.

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Умный холодильник

Если у вас есть навыки в области электроники, обновите свой холодильник, добавив умные функции. Можно внедрить систему управления через мобильное приложение, которая позволит вам следить за температурой и запасами продуктов.

Художественная панель

Попросите художника или самостоятельно создайте оригинальную художественную панель на передней дверце холодильника. Это придаст вашей кухне индивидуальность и станет настоящим произведением искусства.

Вертикальный сад

Превратите старый холодильник в вертикальное растение. Установите полки для горшков с растениями внутри холодильника, создавая уникальное растительное пространство, которое привнесет свежесть и зелень в ваш дом.

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