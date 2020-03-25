Ходячие мертвецы 10 сезон - когда выйдет 16 серия

Ходячие мертвецы 10 сезон 16 серия - дата выхода / АМС

Финальная 16 серия 10 сезона Ходячих мертвецов не выйдет 12 апреля. Вместо этого ее перенесли на позже.

16 серия Ходячих мертвецов станет спецсерией, сообщает АМС.

Команда Ходячих мертвецов не успевет закончить постпродакшен финального эпизода в 10 сезона Ходячих мертвецов. Поэтому сезон закончится 5 апреля на 15-й серии.

Теперь финальный эпизод выйдет в качестве специальной серии позднее в 2020 году. Пока что дата выхода финального эпизода Ходячих мертвецов обсуждается руководством.

Это один из первых случаев, когда из-за пандемии компания не может закончить текущий сезон сериала в назначенные сроки.

До этого последний эпизод сериала Сверхъестественное перенесли на неизвестный срок.

Дата выхода сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами перенесена с 12 апреля на неизвестный срок из-за коронавируса.