Оторваться от экрана почти невозможно: что посмотреть от Netflix, топ сериалов

Сериалы Netflix захватывают миллионы людей по всему миру своими сюжетами и визуалом, поэтому любителям многосерийных картин понравится эта подборка.

https://glavred.info/movies/otorvatsya-ot-ekrana-pochti-nevozmozhno-chto-posmotret-ot-netflix-top-serialov-10602047.html Ссылка скопирована

Топ сериалов Netflix для просмотра / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Популярные сериалы сразу разлетаются по сети среди любителей многосерийных картин. Среди них ведущую строчку занимают сериалы Netflix. Поэтому компания даже время от времени выпускает What We Watched: A Netflix Engagement Report, в котором перечисляет фильмы и сериалы, которые просмотрели больше всего. Предлагаем новую подборку топ сериалов Netflix.

Бриджертоны (2020)

Лучшие сериалы Netflix возглавляет картина о событиях, разворачивающихся в начале XIX века в Лондоне и вращающихся вокруг знатной семьи Бриджертонов. После смерти своего мужа Эдмунда, леди Вайолет самостоятельно воспитывает восьмерых детей - четырех сыновей и четырех дочерей, каждый из которых назван в алфавитном порядке по очередности рождения.

видео дня

Молодая генерация Бриджертонов, еще не замужем, пытается найти свое место в аристократическом обществе, посещая изысканные балы в поисках достойных брачных партнеров. В их жизни большое значение имеют благосклонность британской королевы и сплетни загадочной леди Уистлдаун, которые могут как поднять репутацию, так и разрушить ее.

Рипли (2024)

В список "Сериалы, которые стоит посмотреть" входит рассказ о Томе Рипли, который никогда не считался великим мафиози. Он всегда оставался на периферии криминального мира, больше известен среди мелких аферистов, не имеющих значительного влияния.

Однажды он получил возможность познакомиться с одним из богатейших американцев, который нанимает его для выполнения деликатного задания: убедить сына бизнесмена, прожигающего жизнь в Италии, вернуться домой и заняться серьезными делами. В результате Том попадает в опасный мир обмана, преступлений и убийств.

Корона (2016)

В топ сериалы от Netflix вошла и "Корона". В центре истории молодая принцесса Елизавета, которая в 1947 году выходит замуж за Филиппа Маунтбеттена, потомка королевы Виктории. Девушка даже не догадывалась, что уже через менее чем два года, после трагической смерти ее отца, который умер после продолжительной болезни, ей придется взойти на британский престол и стать королевой.

Оказавшись во главе Соединенного Королевства в сложное время экономического кризиса и политических разногласий, молодая Елизавета II, благодаря своей решительности, начинает открывать новые перспективы для страны. Ее правление стало началом новой эпохи процветания для Великобритании.

Гризельда (2024)

В конце 1970-х годов Гризельда Бланко, уроженка Колумбии, которая всю свою жизнь посвятила криминальной деятельности, оказывается в ситуации, которая заставляет ее сбежать от своего мужа-наркоторговца Альберто Браво. Вместе с тремя сыновьями-подростками Убером, Диксоном и Оззи она убегает в южные штаты США, используя фальшивые документы.

Поселившись в Майами, Гризельда начинает строить собственную наркоторговую империю, жестоко устраняя любых противников. Ее безжалостность и криминальное влияние впоследствии принесут ей прозвище "Черная вдова" и сделают легендой в мире преступности.

Проблема трех тел (2024)

Новинка от Netflix, сразу попавшая в список лучшие сериалы - это многосерийная драма, основанная на произведении Лю Цисиня, известного китайского писателя-фантаста. События переносят зрителя в Китай 1960-х годов, где астрофизик Е Вэньцзе работает над секретным проектом под кодовым названием "Красный берег".

Его задача - отправить сигнал в глубины космоса в надежде получить ответ от внеземной цивилизации. Много лет все попытки оставались безрезультатными, пока однажды сигнал наконец не получает ответ. Но никто не мог предвидеть, к каким последствиям это приведет для человечества.

Что такое Netflix? Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатосе, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валле, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред