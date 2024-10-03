Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Оторваться от экрана почти невозможно: что посмотреть от Netflix, топ сериалов

Анна Косик
3 октября 2024, 09:20
85
Сериалы Netflix захватывают миллионы людей по всему миру своими сюжетами и визуалом, поэтому любителям многосерийных картин понравится эта подборка.
Нетфликс, тв
Топ сериалов Netflix для просмотра / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Популярные сериалы сразу разлетаются по сети среди любителей многосерийных картин. Среди них ведущую строчку занимают сериалы Netflix. Поэтому компания даже время от времени выпускает What We Watched: A Netflix Engagement Report, в котором перечисляет фильмы и сериалы, которые просмотрели больше всего. Предлагаем новую подборку топ сериалов Netflix.

Бриджертоны (2020)

Лучшие сериалы Netflix возглавляет картина о событиях, разворачивающихся в начале XIX века в Лондоне и вращающихся вокруг знатной семьи Бриджертонов. После смерти своего мужа Эдмунда, леди Вайолет самостоятельно воспитывает восьмерых детей - четырех сыновей и четырех дочерей, каждый из которых назван в алфавитном порядке по очередности рождения.

видео дня

Молодая генерация Бриджертонов, еще не замужем, пытается найти свое место в аристократическом обществе, посещая изысканные балы в поисках достойных брачных партнеров. В их жизни большое значение имеют благосклонность британской королевы и сплетни загадочной леди Уистлдаун, которые могут как поднять репутацию, так и разрушить ее.

Рипли (2024)

В список "Сериалы, которые стоит посмотреть" входит рассказ о Томе Рипли, который никогда не считался великим мафиози. Он всегда оставался на периферии криминального мира, больше известен среди мелких аферистов, не имеющих значительного влияния.

Однажды он получил возможность познакомиться с одним из богатейших американцев, который нанимает его для выполнения деликатного задания: убедить сына бизнесмена, прожигающего жизнь в Италии, вернуться домой и заняться серьезными делами. В результате Том попадает в опасный мир обмана, преступлений и убийств.

Корона (2016)

В топ сериалы от Netflix вошла и "Корона". В центре истории молодая принцесса Елизавета, которая в 1947 году выходит замуж за Филиппа Маунтбеттена, потомка королевы Виктории. Девушка даже не догадывалась, что уже через менее чем два года, после трагической смерти ее отца, который умер после продолжительной болезни, ей придется взойти на британский престол и стать королевой.

Оказавшись во главе Соединенного Королевства в сложное время экономического кризиса и политических разногласий, молодая Елизавета II, благодаря своей решительности, начинает открывать новые перспективы для страны. Ее правление стало началом новой эпохи процветания для Великобритании.

Гризельда (2024)

В конце 1970-х годов Гризельда Бланко, уроженка Колумбии, которая всю свою жизнь посвятила криминальной деятельности, оказывается в ситуации, которая заставляет ее сбежать от своего мужа-наркоторговца Альберто Браво. Вместе с тремя сыновьями-подростками Убером, Диксоном и Оззи она убегает в южные штаты США, используя фальшивые документы.

Поселившись в Майами, Гризельда начинает строить собственную наркоторговую империю, жестоко устраняя любых противников. Ее безжалостность и криминальное влияние впоследствии принесут ей прозвище "Черная вдова" и сделают легендой в мире преступности.

Проблема трех тел (2024)

Новинка от Netflix, сразу попавшая в список лучшие сериалы - это многосерийная драма, основанная на произведении Лю Цисиня, известного китайского писателя-фантаста. События переносят зрителя в Китай 1960-х годов, где астрофизик Е Вэньцзе работает над секретным проектом под кодовым названием "Красный берег".

Его задача - отправить сигнал в глубины космоса в надежде получить ответ от внеземной цивилизации. Много лет все попытки оставались безрезультатными, пока однажды сигнал наконец не получает ответ. Но никто не мог предвидеть, к каким последствиям это приведет для человечества.

Что такое Netflix?

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатосе, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валле, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы сериалы Netflix зарубежные сериалы
Реклама

Главное за день

Ещё
Успешно поражена РЛС "Небо-М" РФ стоимостью 100 млн $: детали от Генштаба

Успешно поражена РЛС "Небо-М" РФ стоимостью 100 млн $: детали от Генштаба

10:16Украина
Ядерная и техногенная катастрофы: астролог предупредил Украину об опасностях октября-ноября

Ядерная и техногенная катастрофы: астролог предупредил Украину об опасностях октября-ноября

09:30Гороскоп
Окно возможностей для Израиля: как Ближний Восток оказался в шаге от большой войны

Окно возможностей для Израиля: как Ближний Восток оказался в шаге от большой войны

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Копия певицы: бывший муж Алсу закрутил роман с 20-летней богачкой

Копия певицы: бывший муж Алсу закрутил роман с 20-летней богачкой

Существует только один вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

Существует только один вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

Умер звезда "Крепкого орешка"

Умер звезда "Крепкого орешка"

Последние новости

10:23

Как удалить застывший воск с одежды: спасательные лайфхаки

10:16

Успешно поражена РЛС "Небо-М" РФ стоимостью 100 млн $: детали от Генштаба

09:53

Водителям на заметку: когда необходимо срочно проверить уровень масла в авто

09:50

Впервые за 11 лет: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери - СМИ

09:35

Войска РФ бросили силы на город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 годаВыход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года
09:30

Ядерная и техногенная катастрофы: астролог предупредил Украину об опасностях октября-ноябряВидео

09:20

Оторваться от экрана почти невозможно: что посмотреть от Netflix, топ сериалов

09:19

Израиль может остановить Третью мировую войну: СМИ назвали условие успеха

09:08

"Придется завершить музыкальную": Тарас Тополя заговорил о политической карьере

Реклама
08:19

Попали в "ловушку": РФ потеряла выгодную позицию на одном направлении - Свитан

08:10

Окно возможностей для Израиля: как Ближний Восток оказался в шаге от большой войнымнение

08:09

Россияне взбесились: Кристина Орбакайте пошла по стопам Максима Галкина

07:26

Могут быть перебои со светом: РФ ударила КАБом по Харькову

07:05

Почему детектив арестовал официантку: загадка, которую разгадают лишь единицы

06:47

РФ атаковала Киев дронами: силы ПВО сбили около 15 вражеских БПЛА

06:10

Чем опасен захват россиянами Угледарамнение

06:00

Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

04:50

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

04:48

Гороскоп на завтра 4 октября: Овнам - критика, Водолеям - большое счастье

04:30

Будут проблемы со здоровьем: как правильно выбрать обувь на осеньВидео

Реклама
04:06

Угроза для пяти городов: стала известна следующая цель РФ после оккупации Угледара

03:34

Сбережение денег на приготовлении чая: мужчина удивил Сеть интересным способом

03:00

Ошибаются большинство водителей: какое авто нарушает правило - спецзадача по ПДД

02:00

Будет оставаться свежей и хрустящей: лайфхак, как хранить морковь

01:30

Врачи запретили известной певице выходить на сцену - что случилось

02 октября, среда
23:30

Анджелина Джоли закрутила роман с британским репером - СМИ

23:21

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажкеФотоВидео

23:12

Зеленский давит на США, чтобы силой оружия отвоевать все территории - The Guardian

22:50

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

22:36

Отправка "военных советников" в Украину: Венгрия "вставляет палки в колеса"

22:24

Не могут найти вторые сутки: у путинистки Любови Успенской исчезла дочь

22:13

"Готовим максимальные результаты": Зеленский сделал заявление о планах на осень

22:10

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледера - Мусиенко

21:57

"Едва вытерпела": певица Алена Тополя рассказала о своей ошибке

21:49

Камалия впервые призналась, сколько "пластик" сделала

21:47

НБУ хочет изменить подход к установлению валютного курса: что изменится

21:37

"Нет войне!" в прямом эфире: пропагандист РФ истерично призвал прекратить "СВО"

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России

20:58

"Нужна стратегия, а не просто...": Валерий Залужный озвучил залог мира

20:53

Миссия НАТО по поддержке Украины: президент Хорватии сделал неожиданное заявление

Реклама
20:52

"Дошли практически до дна": звезда Квартала 95 пожаловался на проблемы в браке

20:50

Конец беспошлинным покупкам: в Раде хотят обложить налогом все международные посылки

19:56

Еще одна жертва нападения РФ: после атаки на Львов увеличилось число погибших

19:53

"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

19:36

Украину будет "заливать" сильными дождями: названа дата, когда ворвутся ливни

19:22

"Сильнейшая любовь и родство": Коляденко женился и рассказал про избранницу

19:20

Ситуация не критическая: военный прокомментировал, чем обернется потеря Угледара

19:14

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток: ответ знают не всеВидео

19:12

Увольнение Буданова: Умеров дал ответ кругу депутатов

19:10

План победы: что нужно Украинемнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять