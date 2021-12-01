Саманта Джонс возвращается на экраны: звезда Секса в большом городе приступила к съемкам

Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс в сериале Секс в большом городе / imdb.com

Уже 9 декабря выйдет продолжение сериала Секс в большом городе под названием И просто так, а поклонники истории о Кэрри Брэдшоу так и не могут поверить, что их любимого персонажа - сильной и самодостаточной Саманты Джонс (в исполнении Ким Кэтролл), в сюжете не будет.

Сперва ходили слухи, что создатели сериала просто "убили" Саманту, позже отсутствие Джонс в приключениях нью-йоркских подруг объяснили переездом героини в Лондон по рабочим вопросам и из-за ссоры с Кэрри.

Второй вариант недалек от истины - подруги в фильме, Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер в реальной жизни плохо ладили, а после и вовсе рассорились в пух и прах. Да так сильно, что Кэтролл ни при каких условиях не согласилась возвращаться на съемочную площадку, где будет присутствовать Паркер.

Однако, несмотря на то, что Кэтролл навечно будет ассоциироваться с Самантой Джонс, актриса спокойно пережила этот разрыв и двигается дальше.

В частности с ее участием готовятся к выходу сразу два масштабных проекта: спин-офф популярного ситкомаКак я встретил вашу маму, сериал под названием Как я встретила вашего папу, где Кэтролл сыграет рассказчицу и старшую версию главной героини; и перезапуск культового сериала Близкие друзья про квир-сообщество.

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Впрочем, поклонники классического состава Секса в большом городе не теряют надежду: а вдруг для ветреной Саманты все же найдется местечко в И просто так?

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Ранее стало известно, каких персонажей придумали создатели Секса в большом городе на замену Саманте Джонс.

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