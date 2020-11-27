Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал

Секс, інста і ЗНО - как смотреть онлайн / кадр из сериала

Премьера сериала Секс, інста і ЗНО состоялась 25 ноября на платформе 1+1 video. Все серии доступны по предоплате за 79 грн. Но с 27 ноября появилась возможность доступа до серий Секс, інста і ЗНО бесплатно.

Сериал о противоречивой жизни подростков генерации Z Секс, інста і ЗНО начинается с провальных выборов президента школы.

Самая популярная девочка школы падает на самый низ, когда все узнают, что у нее есть тайный инстаграм-аккаунт, где оны выкладывает голые фото и сексуальные фантазии.

Ее злейшая конкурентка за это не получает никакого наказания, зато жизнь Саши превращается в ад - в том числе и дома, с мамой, и в личной жизни с парнем.

Ева не остановится ни перед чем, пока все в школе не начнут считать ее лучшей за Сашу.Читайте такжеШоуранерка Ирина Никончук раскрыла секрет работы над сериалом "Секс, Инста и ВНО"

В характерах героев сериала и с их диалогов легко будет узнать себя и перенестись в атмосферу школьной жизни. А еще вдоволь посмеяться и посопереживать каждом из 13-ки ключевых персонажей.

С 27 ноября все желающие смогут посмотреть первые 3 серии в свободном доступе на YouTube канале "Молодежные сериалы 1+1 media".

Время выхода первых серий держится в секрете, но, подписавшись на канал, пользователи будут получать оповещения о появлении новых серий.

Все 12 серий сезона Секс, інста і ЗНО уже доступны для просмотра на 1+1 video по цене 79 грн.

Секс, інста і ЗНО - первый украинский digital-сериал о подростках, созданный командой 1+1 Digital Studios. Автором идеи сериала и шоуранером проекта стала Ирина Никончук, режиссер-постановщик - Антонио Лукич, сценаристы - Евгения Бабенко и Павел Остриков.

Секс, інста і ЗНО 1 серия - смотреть видео на ютуб:

Сезон состоит из 12 серий, события в которых происходят в Виннице. Главные роли исполняют актеры-студенты КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и КНУКиИ. Впервые для создания сериала было задействовано музыкального супервайзера Сергея Вовка. Главный трек к сериалу - ZNO выполняет группа Вагоновожатые.