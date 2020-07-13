1+1 снимает замену сериалу Школа - сюжет, актеры и дата выхода

Секс Інста і ЗНО - актеры и роли / 1+1 пресс-служба

13 июля команда 1+1 Digital Studios начала съемки нового 12-серийного сериала под названием Секс, Інста і ЗНО. Это первый украинский сериал о поколении Z, созданный специально для VOD-платформы.

Сериал Секс Інста і ЗНО будет снимать гений украинского кино Заслуженный деятель культуры, режиссер Антонио Лукич. По сюжету Секс, Інста і ЗНО будет заменой сериалу Школа, который больше подойдет современному поколению.

Главным продюсером сериала выступила директор 1+1 Digital и Инновации Анна Ткаченко сценаристами выступили Евгений Бабенко и Павел Остриков, а музыку дал Макс Барских. В центре событий четверо персонажей и их ближайшие друзья, у которых, помимо классических забот generation Z, еще и экзамены на носу.

"История о подростках, встревоженных предстоящим ЗНО, сразу же привлекла меня своей честностью и попыткой поговорить со зрителем о серьёзном — но легко, без лишнего пафоса и с юмором.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Когда я прочитал сценарий, сразу же встревожился и сам, поэтому заранее предупредил всех участников съёмочного процесса: главное не испортить эту историю. Сериал обещает быть захватывающим, смешным и провоцировать у зрителя целый спектр эмоций и чувств. Поэтому мне кажется, что смотреть его нужно будет с осторожностью: есть огромный риск влюбиться в главных героев", — говорит Антонио Лукич.

Секс Інста і ЗНО - дата выхода / 1+1 пресс-служба

Поскольку сериал создается специально для онлайн-платформы, в нем максимально реально, местами жестко и "без цензуры" показано, как и чем живет поколение Z, а вещи называются своими именами без цензуры. Это дает возможность сохранить индивидуальность героев и донести нужные месседжи аудитории — подросткам, их родителям, педагогам.Читайте такжеМої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

Секс, Інста і ЗНО - актеры и роли

Ганнуся Ярмоленко

Андрей Максимов

Соня Слюсаренко

Карина Черчевич

Виталий Зелений

Любава Шокля

Юрий Рекса

Григорий Наумов

Наталия Васько

Ирма Витовская

Ирина Кудашова,

Юлия Гамалий

"Мы стремились создать сериал о проблемах подростков, их страхах, истинных скрытых желаниях и неуверенности во всем. Когда работали над форматом и идеей, провели множество интервью с подростками, чтобы узнать о том, что на самом деле является для них проблемами, и вложили это в сюжет и характеры героев. Поэтому в сериале будет много реальных историй, которые нам доверили 16-летние ребята. Это будет честный, откровенный и смешной рассказ о взрослении в Украине", — говорит руководитель 1+1 Digital Studios Ирина Никончук.

Премьера Секс, Інста і ЗНО состоится на 1+1 video осенью 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке.