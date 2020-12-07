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Сериал Бойтесь ходячих мертвецов официально продлили на 7 сезон

7 декабря 2020, 12:21

Еще до окончания 6 сезона сериала Бойтесь ходячих мертвецов, шоуранеры предупредили о продлении его на новый 7 сезон.

Бойтесь ходячих мертвецов 7 сезон
Бойтесь ходячих мертвецов 7 сезон / кадр из сериала

Телеканал АМС официально подтвердил, что сериал Бойтесь ходячих мертвецов будет выходить еще минимум один год - сериал получил 7 сезон.

Новости о продлении появились в сети в середине 6-го сезона сериала Бойтесь Ходячих мертвецов.

"Прошлое мертвое, но будущее ясное... Сериал Бойтесь ходячих мертвецов вернется с седьмым сезоном", - говорится в официальном заявлении, которое сопровождается видео, на котором в разных ситуациях появляется цифра 7.

Напомним, что главные роли в сериале исполняют Ленни Джеймс, Алисия Дебнам-Кэри, Колман Доминго, Данай Гарсия, Гаррет Диллахант, Мэгги Грейс, Дженна Эльфман, Алекса Нисенсон, Остин Амелио, Рубен Блейдс и Карен Дэвид.

Скотт М. Гимпл - исполнительный продюсер сериала, шоураннеры - Эндрю Чамблисс и Ян Голдберг, Роберт Киркман, Дэвид Алперт, Гейл Энн Херд и Грег Никотеро.

В сентябре создатели предупредили, что основной сериал Ходячие мертвецы завершится в 2022 году расширенным 11-м сезоном.

Но впереди еще много "ходячих мертвецов". Новый пока безымянный спин-офф с фаворитами фанатов Норманом Ридусом и Мелиссой Макбрайд в ролях Дэрила Диксона и Кэрол Пелетье должен выйти в 2023 году, но пока не раскрывают его сюжет.

AMC также в настоящее время транслирует сериал "Ходячие мертвецы: мир за пределами", второй спин-офф. Отдельные фильмы о Рике Граймсе с Эндрю Линкольном в главной роли также находятся в разработке.

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