Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон / АМС

Сериал Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон выходит онлайн на АМС в 2020 году, несмотря на то, что многие киностудии прекратили работу, и остановили проекты. Что будет в новом 6 сезоне Бойтесь ходячих мертвецов, кто появится в сериале, и когда смотреть - читайте на Главреде.

В сеть слили первый тизер Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон от АМС - в нем показывают, что Морган переживет не лучшие времена - окровавленный он будет сидеть у дороги.

Кроме того, в сериале появляются новые противники и новые банды и группировки. В 6 сезоне показали схватки в стиле "Безумного Макса" с нефтевыми вышками, пустынями и погонями.

Героям сериала явно будет непросто.

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон актеры и роли

Алисия Дебнем-Кэри — Алисия "Алиша" Кларк;

Рубен Блейдс — Даниэль Салазар;

Колман Доминго — Виктор Стрэнд;

Денай Гарсиа — Лусиана Гальвес;

Ленни Джеймс — Морган Джонс;

Мэгги Грейс — Алтея Шевчик-Пшигоцки;

Гаррет Диллахант — Джон Дори;

Дженна Элфман — Джун Дори;

Алекса Найзенсон — Чарли;

Карен Дэвид — Грейс;

Остин Амелио — Дуайт;

Мо Коллинз — Сара Рабинович;

Колби Холлман — Вэс;

Зои Коллетти;

Дарил Митчелл — Вэндэл;

Купер Додсон — Дилан;

Бейли Гавулич — Энни;

Этан Суесс — Макс;

Пегги Шотт — Тесс;

Холли Керран — Джейнис;

Питер Джейкобсон — Джейкоб Кесснер;

Колби Минифи — Вирджиния;

Кристин Евангелиста — Шерри;

Новый 6 сезон Бойтесь ходячих мертвецов выйдет летом 2020 года.

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Все серии Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон будут выходить на телеканале АМС, а в Украине их можно будет смотреть на телеканале Фокс.