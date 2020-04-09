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Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры

9 апреля 2020, 20:08

Новый сезон легендарного сериала Бойтесь ходячих мертвецов - 6 сезон выйдет онлайн на АМС летом 2020 года несмотря на коронавирусный карантин во всем мире.

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон / АМС

Сериал Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон выходит онлайн на АМС в 2020 году, несмотря на то, что многие киностудии прекратили работу, и остановили проекты. Что будет в новом 6 сезоне Бойтесь ходячих мертвецов, кто появится в сериале, и когда смотреть - читайте на Главреде.

В сеть слили первый тизер Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон от АМС - в нем показывают, что Морган переживет не лучшие времена - окровавленный он будет сидеть у дороги.

Кроме того, в сериале появляются новые противники и новые банды и группировки. В 6 сезоне показали схватки в стиле "Безумного Макса" с нефтевыми вышками, пустынями и погонями.

Героям сериала явно будет непросто.

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон актеры и роли

  • Алисия Дебнем-Кэри — Алисия "Алиша" Кларк;
  • Рубен Блейдс — Даниэль Салазар;
  • Колман Доминго — Виктор Стрэнд;
  • Денай Гарсиа — Лусиана Гальвес;
  • Ленни Джеймс — Морган Джонс;
  • Мэгги Грейс — Алтея Шевчик-Пшигоцки;
  • Гаррет Диллахант — Джон Дори;
  • Дженна Элфман — Джун Дори;
  • Алекса Найзенсон — Чарли;
  • Карен Дэвид — Грейс;
  • Остин Амелио — Дуайт;
  • Мо Коллинз — Сара Рабинович;
  • Колби Холлман — Вэс;
  • Зои Коллетти;
  • Дарил Митчелл — Вэндэл;
  • Купер Додсон — Дилан;
  • Бейли Гавулич — Энни;
  • Этан Суесс — Макс;
  • Пегги Шотт — Тесс;
  • Холли Керран — Джейнис;
  • Питер Джейкобсон — Джейкоб Кесснер;
  • Колби Минифи — Вирджиния;
  • Кристин Евангелиста — Шерри;

Новый 6 сезон Бойтесь ходячих мертвецов выйдет летом 2020 года.

Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Все серии Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон будут выходить на телеканале АМС, а в Украине их можно будет смотреть на телеканале Фокс.

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