Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры

Новый сезон легендарного сериала Бойтесь ходячих мертвецов - 6 сезон выйдет онлайн на АМС летом 2020 года несмотря на коронавирусный карантин во всем мире.
Сериал Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон выходит онлайн на АМС в 2020 году, несмотря на то, что многие киностудии прекратили работу, и остановили проекты. Что будет в новом 6 сезоне Бойтесь ходячих мертвецов, кто появится в сериале, и когда смотреть - читайте на Главреде.
В сеть слили первый тизер Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон от АМС - в нем показывают, что Морган переживет не лучшие времена - окровавленный он будет сидеть у дороги.
Кроме того, в сериале появляются новые противники и новые банды и группировки. В 6 сезоне показали схватки в стиле "Безумного Макса" с нефтевыми вышками, пустынями и погонями.
Героям сериала явно будет непросто.
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон актеры и роли
- Алисия Дебнем-Кэри — Алисия "Алиша" Кларк;
- Рубен Блейдс — Даниэль Салазар;
- Колман Доминго — Виктор Стрэнд;
- Денай Гарсиа — Лусиана Гальвес;
- Ленни Джеймс — Морган Джонс;
- Мэгги Грейс — Алтея Шевчик-Пшигоцки;
- Гаррет Диллахант — Джон Дори;
- Дженна Элфман — Джун Дори;
- Алекса Найзенсон — Чарли;
- Карен Дэвид — Грейс;
- Остин Амелио — Дуайт;
- Мо Коллинз — Сара Рабинович;
- Колби Холлман — Вэс;
- Зои Коллетти;
- Дарил Митчелл — Вэндэл;
- Купер Додсон — Дилан;
- Бейли Гавулич — Энни;
- Этан Суесс — Макс;
- Пегги Шотт — Тесс;
- Холли Керран — Джейнис;
- Питер Джейкобсон — Джейкоб Кесснер;
- Колби Минифи — Вирджиния;
- Кристин Евангелиста — Шерри;
Новый 6 сезон Бойтесь ходячих мертвецов выйдет летом 2020 года.
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Все серии Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон будут выходить на телеканале АМС, а в Украине их можно будет смотреть на телеканале Фокс.