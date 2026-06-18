Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиков

Фотографии Иванны Кнолл облетели весь мир во время чемпионата мира. Как вирусная слава изменила жизнь знаменитой болельщицы.

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Хорватская модель Иванна Кнолл / Коллаж Главред, фото: instagram.com/knolldoll

Вы узнаете:

Как один чемпионат мира полностью изменил жизнь обычной болельщицы

Что помогло сохранить популярность спустя годы после громкой славы

Что стало с самой обсуждаемой болельщицей чемпионатов мира

В 2018 году внимание миллионов зрителей чемпионата мира по футболу привлекла не только игра национальных сборных, но и хорватская модель Иванна Кнолл.

Благодаря ярким красно-белым нарядам в цветах флага своей страны она быстро стала одной из самых узнаваемых болельщиц турнира, а ее фотографии разлетелись по социальным сетям и новостным изданиям по всему миру. Об этом пишет Lad Bible.

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На тот момент Иванна уже была известна в Хорватии благодаря участию в национальном конкурсе красоты. Однако именно чемпионат мира сделал ее международной знаменитостью.

Ивана в 2018 году, болеющая за Хорватию на чемпионате мира по футболу в России / Фото: instagram.com/knolldoll

За считаные недели количество ее подписчиков выросло в разы, а имя стало регулярно появляться в мировых СМИ.

Чемпионаты мира превратили ее в знаменитость

После успеха на турнире в России Иванна продолжила посещать крупнейшие футбольные соревнования. Вновь оказавшись в центре внимания во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, она активно делилась впечатлениями от турнира и обсуждала местные правила, касающиеся внешнего вида и одежды посетителей.

Модель вновь оказалась в центре внимания во время чемпионата мира 2022 года в Катаре / Фото: instagram.com/knolldoll

Ее публикации и фотографии снова вызвали широкий общественный резонанс. Несмотря на многочисленные споры вокруг ее образов, популярность модели только выросла, а интерес со стороны прессы и болельщиков не ослабевал на протяжении всего турнира.

Сейчас у модели 2,9 млн подписчиков в Instagram.

От футбольных трибун к музыкальной карьере

Полученную известность Кнолл решила использовать для развития собственной карьеры. Помимо работы в социальных сетях и рекламных проектов, она начала выступать в качестве диджея на различных мероприятиях.

Полученную известность Кнолл решила использовать для развития собственной карьеры / Фото: instagram.com/knolldoll

За последние годы модель приняла участие в десятках вечеринок и фестивалей в США и Канаде. Ее приглашали выступать на крупных фанатских площадках во время международных спортивных событий, а некоторые мероприятия собирали тысячи зрителей.

Любовь к спорту никуда не исчезла

Несмотря на новые профессиональные направления, Иванна продолжает оставаться активной поклонницей спорта. Она регулярно посещает матчи Лиги чемпионов, следит за выступлениями сборной Хорватии и часто появляется на этапах Формулы-1.

Любовь к спорту никуда не исчезла / Фото: instagram.com/knolldoll

Особенно много внимания привлекло ее появление на Гран-при Майами, где модель случайно попала в телевизионный эфир во время прямой трансляции. Этот эпизод быстро стал вирусным в интернете и вновь напомнил о ней широкой аудитории.

Смотрите в видео о том, как модель подготовилась к первой игре родной сборной на ЧМ-2026:

Ранее Главред писал о том, что суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2026. Модель, разработанная учеными Ливерпульского университета, провела 1000 симуляций соревнования.

Также сообщалось о том, что украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю. Анастасия стала четвертой шахматисткой из Украины в истории, завоевавшей престижный европейский титул.

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Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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