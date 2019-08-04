Дорогие будущие депутаты, закройте рот и займитесь делом

Виктор Медведчук и Владимир Путин / kremlin.ru

Будущий народный депутат от партии Слуга народа некий Богдан Яременко выступил за введение уголовной ответственности за "сепаратные переговоры" с Россией. До этого с подобной идеей выступила партия Голос.

Под кого проталкивается данная норма – понятно. Под Медведчука и Ко, регулярно летающих в Москву. Так же понятно, что в Голосе собрались далеко не самые умные люди. Но вот дипломат Еременко из Слуги народа, теоретически, мог бы и включить мозг.

В Украине уже есть закон, запрещающий "сепаратные переговоры" - это статья о госизмене. Но дело в том, что ни Медведчук, ни Бойко под нее не подпадают. И под новый закон они тоже не подпадут. Они не могут вести никакие сепаратные переговоры в принципе - они не участники конфликта.

"Сепаратные переговоры" теоретически могли бы вести командующий ООС или губернатор Донецкой области, хотя, учитывая, что с Россией мы не воюем, даже в таком случае доказать что-то было бы непросто.

Дорогие будущие депутаты, хотите наказать Медведчука? Примите закон о запрете гражданам Украины концертной деятельности в РФ.

А еще лучше закройте рот и займитесь делом.