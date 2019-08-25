Почему "всевластие Зеленского" - бред, невозможный по определению

Андрей Головачев

политический эксперт

25 августа 2019, 06:55

Ничего в природе украинской власти не поменялось.

Слуга народа
Слуга народа - солянка клановых образований/ Facebook Слуга народа

Утверждение о том, что у Зеленского отныне вся полнота власти в стране и он может делать все что захочет, потому что Слуга народа насчитывает 254 депутата, не более чем заблуждение. В реальности власти у Зеленского будет не больше, чем было у Порошенко, который был вынужден согласовывать свою политику с кланом Авакова-Яценюка.

У Зеленского действительно была бы практически абсолютная власть, если бы Слуга народа была бы идейная монолитная партия, с ясной программой, которую все депутаты разделяли и желали бы ее воплотить в реальность. Но этого нет.

СН - это неидеологическая солянка, состоящая из нескольких клановых образований, каждая из которых имеет своих спонсоров и заказчиков. Другими словами, мы можем сказать, что фракция СН - это сумма нескольких подфракций, каждая из которых имеет свои собственные, главным образом, коммерческие цели. То есть, СН - это, как ни странно, уже коалиция фракций. В этой коалиции есть фракция самого Зеленского, есть фракция Коломойского, есть фракция Сороса-Фиалы и сейчас, по слухам, формируется еще фракция Ахметова. При этом фракция Сороса-Фиалы имеет еще одну фракцию Голос, которую также спонсирует Пинчук.

Поэтому в этом смысле СН, по существу, ничем не отличается от прошлой коалиции БПП + НФ + Самопомощь + Ляшко.

А это означает, что перед тем как Зеленский вынесет какой-то законопроект в ВР, он должен предварительно договариваться со своими партнерами по коалиции. И пока закулисный компромисс не будет достигнут, Зеленский не сможет провести ни одного законопроекта и не сделать ни одного назначения.

Ничего в природе украинской власти не поменялось. Она как была кланово-олиграхической, так и осталась. В такой системе Президент не может обладать абсолютной властью. И Зеленский ей не обладает и не будет обладать. Тот факт, что Зеленский или СН до сих пор не могут сказать, кто будет выдвигаться на пост премьер-министра, как раз и является убедительным подтверждением этой мысли. Идут торги между фракциями коалиции за портфели и должности, торги по Супрун, Авакову и др. Все, как и прежде, закулисно, тайно и непублично. Какая уж там абсолютная власть у Зеленского?!

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против ЗеленскогоВ дальнейшем противоречия между фракциями внутри СН будут нарастать, эффективность ее работы будет постепенно падать. Затем начнется откровенная грызня, потом создание депутатских образований, затем их выход из состава СН и наконец коллапс СН и требование общества проведения досрочных выборов.

Судьба же самого Зеленского будет в основном зависеть от главного вопроса: будет ли его президентство сопровождаться коррупционными скандалами или нет.

Если будет, то он закончит как Порошенко. Если нет, то он кое как досидит весь свой срок и уйдет с 15-20% рейтингом, что будет своеобразным национальным рекордом для наших президентов.

Природа власти в Украине изменится только если в стране появятся настоящие, общенациональные, идеологические, классовые, политические партии. Скажем, социал-демократические, консервативные, либеральные и т.д. Но пока, к сожалению, нет даже намека на это. Поэтому сколько не проводи выборов, природа власти останется неизменной - кланово-олигархической. А такая власть не в состоянии провести демократические реформы, как бы не старалась. Это невозможно по определению.

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