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Почему снова дорожает ремонт Шулявского моста

Виктор Петрук

Инженер-транспортник, эксперт по транспортному анализу и планированию
 

12 февраля 2020, 07:33

Смета Шулявского моста разрабатывается не по факту работ, а по аналогам, из-за чего она сильно завышена.

Шулявский мост
Шулявский мост снова подорожает

Шулявский мост подорожает. По последним корректировкам, до 1 млрд 726 млн гривен. И в эту сумму заложено только 130 миллионов гривен на выкуп цеха Большевика по решению Киевсовета. А Большевик сам оперирует тем, что Фонд госимущества за него просит 700 миллионов.

Исходя из этого, сумма подорожания не окончательная и, наверное, смета в общем может достигнуть 2,5 млрд. Есть три причины, почему так происходит.

Первая причина - потеря городом контроля за денежными расходами. Если вспомнить, на первых порах строительства была история со 100-процентной предоплатой. Тогда мэр Киева Виталий Кличко обращался к Кабмину, поскольку определенные его постановления не позволяют осуществлять предоплату работ в объеме более 50%. Но министр экономики подписал тогда замечание о том, что город может предоставить такую предоплату, но при этом город потеряет контроль за качеством и сроками строительства. Но, тем не менее, это решение было принято. Город дал предоплату, генподрядчик освоил средства, а развязку не достроил.

Читайте такжеНовая проблема Киева: журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мостКГГА должна была защищать интересы киевлян и требовать от генподрядчика выполнения обязанностей - построения развязки за 598 миллионов гривен. Или разорвать договор и искать объявлять другой тендер с новым подрядчиком, а не с тем, который деньги присвоил, а работу не выполнил.

Но так как вопрос стал политическим, а не хозяйственным, администрация Кличко помогает старому генподрячику искать дополнительные средства. Именно поэтому стоимость развязки увеличили до 1,05 млрд, а теперь – до 1,726 млрд грн.

Вторая причина– ошибочный проект. Всего было 14 проектов, из которых 11 не требовали сноса 5 цеха завода Большевик. И из этих 11 проектов, по крайней мере, 7  имели лучшие эксплуатационные показатели, чем тот, который сейчас реализовывается. Но и тут администрация Кличко сделала все возможное, чтобы протолкнуть этот дорогой иррациональный проект, хотя они были в курсе, что ФГИ не отдаст этот цех даром.

На данный момент у администрации города нет ни единого юридического механизма для отчуждения этого цеха, так как его передача из госсобственности в коммунальную не планировалась. Все, что она может сделать – вставать на колени и просить собственника его продать. Кличко сам себя загнал в угол, начав строить проект на земле, которая не принадлежит городу. Это грубое нарушение закона.

Третья причина - по ходу строительства проект усложняется, потому что используются технологии, которые не предусматривались первоначальным проектом. Эти самоходные гидравлические домкраты-"мамонты", уникальный кран Liebherr появились на стройплощадке по инициативе генподрядчика, хотя проект организации строительных работ этого не предусматривал.

Но и их используют нерационально: если бы домкраты появились, когда путепровод был смонтирован и оставались только последние перегоны над проспектом Победы, чтобы их поставить, а потом был отправлен в Голландию, не было бы никаких проблем. Но вместо этого домкрат появился на строительстве заранее, не выполняя никаких функций, но аренду за каждый день нахождения генподрядчик должен платить. Это огромная сумма, которую никто вслух не произносит. Сумму разбрасывают по другим статьям расходов, чтобы она не резала глаз, придумываются байки про дополнительные сваи или о том, что там нашли какие-то сети, которые изначально не выявили и их пришлось перекладывать и т.д.

Читайте также"Го*но и палки": эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского мостаНа данный момент государственная экспертиза пока вернула документы на доработку разработчикам в связи с тем, что смета разрабатывается не по факту работ, а по аналогам, из-за чего она сильно завышена.

Киев уже потратил на строительство 810 млн гривен, и должен потратить еще 920 миллионов, не считая тех 700 миллионов, что предполагается потратить на отчуждение цеха. Итого – 1 млрд 400 млн, хотя согласно технико-экономическому обоснованию, он стоит всего 756 миллионов.

То есть, даже на этом этапе городу выгоднее остановить стройку, демонтировать его и на этом месте построить трехуровневую развязку, что позволит городу сэкономить около 600-700 миллионов, так как это не требует сноса цеха и может быть реализовано быстрей, чем решится вопрос с цехом Большевика.

Достроить мост можно, но отразится на финансировании других объектов - придется забирать деньги у велодорожек, переходов, общественного транспорта, строительства метро на Виноградарь и других.

Потому навряд ли эти работы будут завершены в этом году – скорее всего, это будет долгострой на 5-7 лет, который бросят после постройки первой очереди моста.

Виктор Петрук, инженер-транспортник, эксперт по транспортному анализу и планированию, специально для Главреда

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