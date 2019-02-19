Яценюк на встрече с Туском: "Украина - это ключ к будущему Европы"

Дональд Туск и Арсений Яценюк / Народный фронт

"За последние пять лет Украина не только устояла против прямой российской агрессии. Украина не только начала и осуществила много важных внутренних изменений. Украина показала силу и способность быть настоящей опорой современной Европы", - написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском 19 февраля в Киеве.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня Дональд Туск произнес в Верховной Раде Украины историческую речь: "Это было выступление выдающегося друга нашего народа и видного европейского лидера".

"Украина будет помнить сегодняшнюю речь Дональда Туска, сделанную на украинском языке", - написал он.

От имени Европейского Союза Дональд Туск "составил почет украинским героям, которые дали миру великий пример непокорности и борьбы за свободу", подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что в выступлении Президента Европейского Совета "четко прозвучало ясное видение нашего европейского будущего": "Спасибо Президенту Европейского Совета за поддержку и преданность Украине".

Арсений Яценюк сообщил, что во время его сегодняшней встречи с Дональдом Туском речь шла о "предстоящих испытаниях в украинской и общеевропейском политической жизни, поскольку в этом году в нашей стране - выборы Президента и парламента, а в ЕС - выборы в Европейский парламент".

"Нет Европы без Украины", сказал Дональд Туск. Это - великие слова. Добавлю: Украина - это ключ к будущему Европы", - написал лидер "Народного фронта".