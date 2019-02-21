Международные организации должны идти на полшага впереди, чтобы не отставать от современности - Яценюк

Россия пытается вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, предупредил Арсений Яценюк / Народный фронт

"Если страна-агрессор, коей является Российская Федерация, имеет право вето на решение международной организации, - это приводит к неэффективности такой организации", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум по Безопасности для молодежи.

Тема нынешнего Форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - "Международные организации на распутье между классицизмом и модернизмом. Альтернативное видение".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Российская Федерация формирует у себя пул своих союзников, "тех стран, которые поддерживают диктаторскую, реваншистскую и агрессивную политику РФ": "Они это делают за деньги, за политику запугивания, поставки оружия, поддержку разного рода радикальных сил. И таким образом они получают большинство, например, в Генеральной Ассамблее ООН".

"Ни одного решения в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, и в других международных организациях, невозможно принять без консенсуса. И тут на сцене появляется Россия, которая блокирует принятие любых решений, которые поддерживают остальные члены Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Лидер "Народного фронта" также напомнил, что Россия пытается вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы: "К сожалению, попытки России едва не достигли успеха".

"Россия еще со времен Советского Союза умела "убеждать" разные страны для того, чтобы получить для себя большее количество голосов, получить для себя подходящую поддержку и решать свои геополитические интересы. Объективно, что для России геополитическим интересом было, есть и будет восстановление влияния на все постсоветское пространство. И основное – возвращение Украины в лоно влияния Российской Федерации. Об этом публично говорил Путин, об этом публично говорил Медведев, об этом публично говорит сегодня весь российский истеблишмент", - подчеркнул он.

Поэтому глобальным международным организациям необходимо соответствовать современным реалиям: "Они отстали от современности. Если международные организации не начнут немедленно идти на полшага вперед от сегодняшнего дня, их роль и место будут падать. Если страна-агрессор, коей является Российская Федерация, имеет право вето на принятие решения, это означает, что эти решения не принимаются. И это приводит к неэффективности такой международной организации. И даже если решение принято, возникает вопрос его исполнения".

"Это три основных пункта, которые должны стоять сейчас на повестке дня в глобальных мировых организациях", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума – усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умение участвовать в процессе политического анализа и развития.

Во время двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники презентуют альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.