Яценюк встретился с вдовой сенатора Маккейна

Арсений Яценюк подчеркнул, что для него большая честь встретиться с госпожой Маккейн / Народный фронт

В субботу, 30 марта, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Синди Маккейн, женой Сенатора Джона Маккейна, прибывшей в Киев в составе делегации США для наблюдения за ходом выборов Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Для меня большая радость и честь встретиться сегодня с госпожой Синди Маккейн, женой большого друга Украины Сенатора Джона Маккейна", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Арсений Яценюк выразил признательность г-же Маккейн "за слова поддержки, которые она адресовала всему нашему государству".

Он подчеркнул, что миссия, с которой госпожа Маккейн прибыла в Украину, - "это продолжение этого большого дела, которое проводил Сенатор Маккейн ради помощи нашей демократии, защиты национального суверенитета и воплощения устремлений на членство в НАТО и ЕС". "Уверен, мы преодолеем все испытания и вместе победим", - написал Яценюк.