Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну - Яценюк

Арсений Яценбюк / Народный фронт

Украина сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии, поэтому политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов президента Украины 31 марта.

"Победители первого тура президентских выборов будут жестко бороться за электорат, за каждый голос", подчеркнул он: "Очень важно, чтобы эта политическая борьба не перешла в политическую войну".

"Страна сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Поэтому политическая борьба - это нормально. Но надо не допустить политической войны", - подчеркнул он.

"(Необходимо) готовиться к тому, что надо пожать руку победителю президентских выборов", - сказал Арсений Яценюк.

"Ни у одного кандидата сегодня нет 50%. И за три недели надо сделать максимум для того, чтобы те избиратели, которые за них не проголосовали, пришли на избирательные участки и отдали голос именно за этого кандидата".

Арсений Яценюк подчеркнул, что это сложная задача для победителей первого тура гонки: "Для обоих кандидатов это сложная задача. Еще никто выборы не выиграл. За три недели очень много разных интересных вещей услышим".

Он подчеркнул важность того, чтобы кандидаты не "переходили красные линии": "Если ты думаешь, что перешел красную линию по отношению к оппоненту, - так к тебе две красные линии перейдут. И нечего обижаться. То есть надо содержаться в правилах. Правилах достойной борьбы. Да, жесткой, но достойной борьбы".