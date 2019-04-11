Яценюк рассказал, что может "отрезвить" Кремль

11 апреля 2019, 15:22

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас эффективность введенного механизма санкций "далека от совершенства".

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Народный фронт

"Любые попытки найти переговорную площадку с Россией и Путиным, чтобы он прекратил войну, являются химерой, если такие попытки не поддержаны очень жестким давлением", - заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк во время 12-го Киевского Форума 11 апреля.

Он подчеркнул, что война в Украине продолжается: "Люди пытаются ее вытолкнуть из своего сознания, найти быстрое решение проблемы. И это естественно, их можно понять. Но реальность совсем другая. Война не завершена. И планы Путина неизменны", сообщает пресс-служба Народного фронта.

"Если кто-то думает, что Путин является тем человеком, который желает мира и хочет прекратить войну, - это нонсенс. Путин - тот человек, который провоцирует конфликты по всему миру. Он отрабатывает основной, базовый конфликт не только с Западом, но и с демократией в мире, в Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Остановка Путина и восстановление территориальной целостности Украины – это задача и для государства, и для всего западного мира, подчеркнул лидер "Народного фронта":

"Нам не хватает решимости. Я хочу об этом заявить. Любые попытки найти переговорную площадку с Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, является химерой, если такие попытки не поддержаны очень конкретными мерами и методами, очень жестким давлением".

В частности, отметил он, необходимы эффективные санкции.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас эффективность введенного механизма санкций "далека от совершенства". По убеждению Арсения Яценюка, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами и, в том числе, - отказ от строительства "Северного потока-2". Важно также внедрение жестких финансовых санкций:

"Речь идет о блокировании счетов, блокировании технологий и компаний. И о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства Российской Федерации. Только это их может отрезвить".

Яценюк также подчеркнул необходимость борьбы с информационной пропагандой:

"Свобода слова – это не свобода российской лжи. Свобода слова – это не свобода телеканала "Russia Today". Свобода слова – это большое достижение знать правду. Это возможность в противовес любого фейка, который сегодня распространяется в мире, сказать правдивую и достоверную информацию".

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что мирный процесс требует новой повестки дня: "Необходимо признать низкую эффективность Минского процесса. Так, на начальном этапе Минский процесс по крайней мере уменьшил количество обстрелов и остановил широкомасштабную агрессию. Но в этой форме, в которой он существует сегодня, а тем более в русской интерпретации, - Минский процесс нуждается не просто в доработке, а новой повестки дня и новых подходов".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия должна понести и финансовую ответственность за оккупацию и агрессию против Украины:

"Украина сегодня требует возмещения убытков, причиненных российской агрессией, а завтра Украина будет требовать компенсации за незаконный захват Донецка, Луганска и Крыма. Ведь нам необходимо восстанавливать и Донецк, и Луганск, и Автономную Республику Крым".

Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донецка и Луганска и возвращения Автономной Республики Крым невозможно разделять: "Это не более, чем дипломатическая игра. Для украинцев это равнозначные вопросы. Это наше государство, это наша территория".

"Поэтому на повестке дня любого мирного процесса по восстановлению территориальной целостности Украины стоит три вопроса. Россия и Путин, Донецк верните, верните Луганск, верните Крым и заберите свои войска с нашей украинской территории", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Нынешний Киевский Форум, который проходит 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертного сообщества из более чем 20 стран мира. Киевский Форум основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится площадкой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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Народный Фронт Арсений Яценюк
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