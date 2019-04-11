В будущем объединенной Европы должна быть Украина - Яценюк

Арсений Яценюк на 12-м Киевском Форуме 11 апреля / Народный фронт

Он отметил, что часто происходят обсуждения с европейскими друзьями по поводу формулировок тех или иных заявлений: "Например, "Европейский Союз признает право Украины стать членом ЕС" или "Европейский Союз признает стремление Украины стать членом ЕС".

"У меня к вам просьба, уважаемые друзья и партнеры из ЕС: напишите очень просто – "Европа хочет видеть Украину членом Европейского Союза. Вот повестка дня, которую необходимо сделать", - сказал Арсений Яценюк.

Так же, напомнил он, Украина получила безвизовый режим с ЕС: "Мало кто верил в то, что это произойдет. У нас был конкретный план. У нас были конкретные решения. И у нас есть конкретный результат. Мы доказали, что если мы ставим цель - мы ее можем достигать".

"Для того, чтобы поставить цель, необходима решимость. Слабость Запада провоцирует силу России. Слабость демократии провоцирует силу диктатуры. Поэтому чем сильнее мы - тем сильнее демократия. Чем сильнее мы - тем сильнее наши принципы. Чем более мы объединены - тем меньше шансов у диктаторов и разного рода наследников большевизма захватывать территории, захватывать мир и подрывать его основы", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул, что Европейский Союз – это "один из лучших проектов за мировую историю": "За него надо бороться. К сожалению, в силу волне популизма, демагогии и отсутствия политической воли сильнейший, мощнейший проект стоит сегодня под вопросом".

"Политическая воля каждого европейского политика состоит в том, чтобы защитить будущее объединенной Европы. Чтобы пришел тот момент, когда в большой объединенной Европе появится еще одна страна – Украина. Мы можем и должны сделать все для этого", - сказал Арсений Яценюк.