"Без галстука и пиджака": как Зеленский ломает стереотипы в кодексе одежды

Дресс-код президента Зеленского, его склонность к стилю кэжуал или даже к элементам спортивной одежды, вероятно, имеют две причины.

Первая - следование стилю некоторых мировых лидеров бизнеса - как Джобс, Цукерберг и т.д. Вторая - политический знак или послание - "я обычный человек".

Такое мнение выразил попытавшийся разобраться в дресс-коде президента дипломат , бывший генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, комментируя появление Зеленского на протокольной встрече с министрами иностранных дел Германии и Франции в рубашке без галстука и пиджака.

По словам Яременко, и первое, и второе уже - не в новинку для мировой политики.

"Даже такие ультраконсервативные события мира "высокой дипломатии", как встречи Большой семерки или двадцатки, не обходятся без встреч без галстуков или без переодевания в национальные костюмы и тому подобное", - отметил дипломат.

Яременко обратил внимание, что для Зеленского - это "фишка", вполне конкретная апелляция к одному из основных месседжей его избирательной кампании - "я не такой, как старые, я другой, я доступен, я простой, я человечный, я не признаю искусственных границ" интерьеров между собой и согражданами".

При этом Яременко подчеркнул, что президент имеет стиль - он в прекрасной физической форме, ему подходит то, что он носит, его одежда не оскорбляет эстетические чувства, даже если допустить, что Зеленский нарушает в чем-то дипломатический протокол.

"Но мы также видели, что политик Зеленский вполне способен понимать, где подчеркивание через форму одежды своего основного политического месседжа уместно, а где - нет: и на встрече у президента Макрона, и во время инаугурации Владимир Зеленский носил безукоризненно деловой, официальный, формальный костюм с галстуком.

Однако в случае со встречей с министрами иностранных дел Германии и Франции (на фото встречи президент Украины одет в рубашку без галстука и пиджака, а гости "при всем параде") "протокольная проблема" таки есть", - считает Яременко.

Дипломат объяснил, что целью протокола в целом является создание таких обстоятельств дипломатического общения, которые бы обеспечили уважение и равенство сторон. Если одна сторона получает какое-то преимущество, то для другой это может быть оскорблением и причиной совершить демарш и устроить скандал.

"Именно поэтому в мире дипломатии правила должны оставаться одинаковыми для всех. На саммитах Большой семерки или все одеты формально, или все без галстуков, или все переодеваются в кимоно.

Так должно быть и в администрации президента Украины - все участники встреч и президент Украины, и иностранные гости должны быть в одинаковой ситуации. По меньшей мере, иностранные гости должны быть предупреждены, что стиль одежды выберет украинский президент, и иметь возможность или право адаптироваться к ситуации", - считает бывший консул.

Резюмируя, Яременко добавил, что проблема в том, что служба протокола президента пока не адаптировалась к политическому моменту, стиля и требований нового хозяина Банковой.

Напомним, ранее экстрасенс рассказал, что при Зеленском будут публичные "казни".