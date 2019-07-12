Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс

Арсений Яценюк прокомментировал приговор Маркиву / Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал заключение нацгвардейца Виталия Маркива политическим процессом.

"С приговором Виталию Маркиву нельзя мириться. Как и нельзя мириться с логикой политической целесообразности, которая в последнее время очень активно применяется в некоторых европейских странах в отношении к примирению с Москвой", - подчеркнул Яценюк в своем посте на Facebook.

Нынешнее решение итальянского суда, который приговорил украинского добровольца Виталия Маркива на 24 года, требует обжалования, отметил Яценюк:

"Всем, кто непредвзято следил за процессом, понятно, что весомых доказательств вины нацгвардейца Маркива нет".

Он отметил, что обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".

"Нужно продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушной Украину", - подчеркнул он.

"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подытожил Яценюк.

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Сегодня, 12 июля, суд присяжных в Италии вынес приговор атошнику Виталию Маркиву, которого обвиняли в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в 2014 году на Донбасе.

Вердиктом суда Маркиву дали 24 года. При этом само обвинение просило у суда на семь лет меньше - 17 лет.

Обвинение предложило учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, и добавить к ним 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

Во время предъявления обвинения прокурор жестоко раскритиковал украинское государство, которое, по его словам, почти не сотрудничало до ареста Маркива и присылало "туманные данные".