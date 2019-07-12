Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс

Лидер НФ отметил, что с приговором Маркиву нельзя мириться.
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал заключение нацгвардейца Виталия Маркива политическим процессом.
"С приговором Виталию Маркиву нельзя мириться. Как и нельзя мириться с логикой политической целесообразности, которая в последнее время очень активно применяется в некоторых европейских странах в отношении к примирению с Москвой", - подчеркнул Яценюк в своем посте на Facebook.
Нынешнее решение итальянского суда, который приговорил украинского добровольца Виталия Маркива на 24 года, требует обжалования, отметил Яценюк:
"Всем, кто непредвзято следил за процессом, понятно, что весомых доказательств вины нацгвардейца Маркива нет".
Он отметил, что обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".
"Нужно продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушной Украину", - подчеркнул он.
"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подытожил Яценюк.
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Сегодня, 12 июля, суд присяжных в Италии вынес приговор атошнику Виталию Маркиву, которого обвиняли в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в 2014 году на Донбасе.
Вердиктом суда Маркиву дали 24 года. При этом само обвинение просило у суда на семь лет меньше - 17 лет.
Обвинение предложило учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, и добавить к ним 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.
Во время предъявления обвинения прокурор жестоко раскритиковал украинское государство, которое, по его словам, почти не сотрудничало до ареста Маркива и присылало "туманные данные".
Виталий Маркив: кто он и за что его осудили
заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.
Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года. Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.
По утверждению стороны обвинения, Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.
По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.
В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.
12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы.
Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.
В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".
Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.