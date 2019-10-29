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"Реальный прогресс": в МИД Германии отреагировали на отвод войск в Золотом

29 октября 2019, 22:41

В немецком МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о необходимости дальнейшего разведения.

В штабе ООС назвали сроки проведения отвода войск в Золотом
В МИД Германии прокомментировали равездение сил в Золотом / скриншот из видео

Во вторник, 29 октября, в Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

Отметим, отвод войск начался в 12:00 во вторник, 29 декабря.

В немецком МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о необходимости дальнейшего разведения.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - сказано в сообщении МИД Германии в Твиттер.

Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у ЗолотогоНапомним, ранее сообщалось, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.

"В общем, мероприятия по разведению сил будут проходить на протяжении трех суток", - сказал Кравченко в ходе брифинга.

Кравченко подчеркнул, что еще около 30 дней займет разминирование участка около Золотого. После отвода войск на участок разведения пригласят представителей СМИ.

По словам командующего, за ходом отвода войск следят наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также ранее помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - высказался Сурков.

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