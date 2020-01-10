Зимняя жара: в Сеть слили фото и видео загорающего в Таиланде Вакарчука

Святослав Вакарчук / УНИАН

Нардеп, лидер партии Голос и известный рок-музыкант Святослав Вакарчук уехал на новогодне-рождественские возле города Пхукет - популярного курорта в Таиланде.

Соответствующий фотоснимокк первым опубликовал Telegram-канал Влада Українська. Позднее в YouTube появился и очень краткий видеоролик с отдыха Вакарчука.

"Ситуация воняет. Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - написали в Telegram-канале.





Напомним, ранее в канун Нового Святослав Вакарчук выступил с публичной критикой реформ президента Владимира Зеленского, которые тот проводит в Украине.