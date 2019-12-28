"Это слишком": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского

Вакарчук недоволен реформами Зеленского / УНИАН

Лидер партии Голос, нардеп и музыкант Святослав Вакарчук заявил об опасности поданного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о децентрализации.

"С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть", - цитирует политика ресурс Обозреватель.

Недоволен Вакарчук и инициативой главы государства о снятии депутатской неприкосновенности.

"Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость", – считает он.

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По словам фронтмена группы Океан Эльзы, децентрализация предусматривает баланс между местными властями, которые получают финансовую свободу, а также местной властью, осуществляющей контроль.

"Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы. Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком", - подытожил политик.

Как ранее сообщалось, в партии Голос подтвердили, что их лидер Святослав Вакарчук действительно 21 декабря выступал в Минске на корпоративе компании Wargaming.

Напомним, Виктория Хоменко, пресс-секретарь народного депутата Украины Святослава Вакарчука, высмеяла озвученные полицией мотивы убийства журналиста Павла Шеремета в посте с упоминанием "арийской расы".