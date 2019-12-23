Вакарчук заработал на корпоративе для World of Tanks 100 тысяч долларов – источник

Вакарчук не удержался от высокооплачиваемого корпоратива / УНИАН

Народный депутат и лидер партии Голос Святослав Вакарчук принял участие в корпоративе, который прошел в Минске, и был организован компанией Wargaming, создавшей игру World Of Tanks.

Как сообщает Telegram-канал Храбрые яйца, политик прописал в договоре, что запрещает фото и видео фиксацию мероприятия.

"Гонорар Вакарчука составил около 100 000 евро. Обязательным условием в райдере было – полный запрет фото и видео съемки во время концерта (потому их нигде нету), дабы Славка не "тролили" под куполом Верховной Рады. Оплата происходила через офшорные счета", - сказано в сообщении.

В качестве доказательства на канале опубликованы фотографии и краткое видео выступления нардепа.

/ Фото: Telegram-канал Храбрые яйца

/ Фото: Telegram-канал Храбрые яйца

"Зачем ему сидеть среди коррупционеров, олигархов и остальных слуг народа, если можно прилично заработать на новогоднем корпоративе всемирно известной компании Warmgaming?" – сказано в сообщении.

Уточняется, что Warmgaming - белорусская компания-разработчик одной из самой популярной игры в Мире: World of Tanks.

Следует добавить, что канал Храбрые яйца в Telegram был создан 23 декабря и информация о Вакарчуке была первой публикацией.

Напомним, Виктория Хоменко, пресс-секретарь народного депутата Украины Святослава Вакарчука, высмеяла озвученные полицией мотивы убийства журналиста Павла Шеремета в посте с упоминанием "арийской расы".