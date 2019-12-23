В партии Голос отреагировали на выступление Вакарчука на корпоративе

Вакарчук и Голос оправдались за выступление в Минске / УНИАН

В партии Голос подтвердили, что их лидер Святослав Вакарчук действительно 21 декабря выступал в Минске на корпоративе компании Wargaming.

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании", - сказано в сообщении в Facebook.

В политсиле подчеркнули, что нардеп не намерен прекращать работу в музыкальной сфере, поскольку это не нарушает законы Украины. Они посоветовали брать информацию о группе Океан Эльзы и партии Голос на их официальных страницах в соцсети.

"А еще анонимные источники "видели" Святослава в прошлый четверг в Лондоне. Это не так. Нам сложно судить, начали ли меньше выделять денег на фейки или фантазия авторов исчерпывается, но убедиться в том, что Вакарчук в четверг целый день был в Киеве, как и всю прошлую неделю, и голосовал в парламенте, можно за несколько секунд на сайте Рады", - сказано в сообщении.

Пользователи Сети объяснение партии не оценили, поскольку компанию Wargaming связывают с Россией.

"Славик был на выходных в Минске, пел за 100 000 евро. А пел он на закрытой вечеринке компании по играм World of Tanks, где 90% участников игры с РФ … Слава хоть понимает, что он делает?" – пишет пользователь Владимир Спивак.

В комментариях под постом политсилы потенциальные избиратели остались недовольны минским вояжем нардепа.

"Главу партии можно заказать на корпоратив.... Занятно", "В прошлый раз в парламенте ему стало нудно и он сложил мандат, а сейчас просто прогуливает свою работу в погоне за белорусским рублем", "Напомните в какой стране выкрали Павла Гриба? Что-то с принципами у Славика так себе. Когда к братьям-славянам в Москву рванет светоч партии?", "А почему скромно умолчали о которой ИТ компании идет речь?", "Вам реально это нравится, и вы реально это оправдываете? Может по законодательству это не нарушение, но как этические нормы?", "А песня "я не здамся без бою" отлично подходит к игре", - написали пользователи.

Напомним, Виктория Хоменко, пресс-секретарь народного депутата Украины Святослава Вакарчука, высмеяла озвученные полицией мотивы убийства журналиста Павла Шеремета в посте с упоминанием "арийской расы".