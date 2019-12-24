Вакарчук - синоним лживой напыщенной особи

Вакарчук в Минске на корпоративе Wargaming

Вакарчук в Минске. Просто песня. В прямом и переносном смыслах. Блестящий портрет человека, который абсолютно не на своём месте. Который беспредельно глуп. Который божественно лицемерен. "Но наш. Патриотичный. Песни хорошие поёт". Новая оппозиция, которую мы всегда заслуживаем. Бесхребетная, приспособленческая, безликая, легко продаваемая и покупаемая. С обязательным заднеприводным флюгером. Ну а что мы хотели от пустотелых мальчиков в пионерских штанишках?

Изначально было понятно, что "партии" Голос нет и никогда не было. Анекдотичная солянка, собранная под проект из неприкаянных городских "всезнаек", у которых всегда запотевшие очки от напряжения и капельки слюны мудрости, небрежно размазанные по небритому подбородку. Просто очередная небольшая уютная тусовка "своих" - для тех, кто, оставаясь умеренно упоротым, все ещё завёрнутым на лживом патриотизме, просто не хотел больше пахнуть точно таким же отборным дерьмом, как Европейская солидарность. Но очень хотел оставаться и дальше в мракобесной повестке XVII века. С ее чудесными гуманитарными перегибами и обязательными кофейнями для разных сортов населения. Почти как Самопомощь, которая всегда знала "что делать", но руки явно росли не из тех мест. А в итоге ребята просто вывались на ненужную обочину, по дешевому перессорились и разбрелись по разным новым крысятням.

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Впрочем, сам Вакарчук - это куда больше, чем безымянная и бесполезная партия около его имени. Скорее, это энциклопедический символ настоящего такого "патриотического украинства". Когда глупость прет со всех щелей, глаза рыскают по сторонам насчёт "стодолларовых" поживы, но ты вовсю торгуешь пафосной физиономией и глазами навыкате. Говоришь сплошь банальности, но с таким апломбом, что даже пчёлы отказываются мёд варить. Однако как только возникает та самая возможность урвать сотку, то ты очень сочно так плюешь на любые ценности, лозунги и пафосы и едешь тупо корпоративить. В славный и добрый град Минск. Побалалаить под водочку. Вакарчук world of tanks. По крутому так. Ты же артист. Не то, что какой-то там Зеленский. Ты же совесть нации, которая публично нарядилась голым индюком и коряво так учит здесь всех нас "щиро любити Вкраїну-неньку". Редкостный парнишка. Хотя сколько таких редкостных среди всей этой пафосной братии?

Мы сегодня там, где мы и должны быть. В дурнопахнущем и затхлом отхожем месте. Потому что у нас всегда "совестями нации" оказываются напыщенные и лживые особи, которые легко соглашаются выступить на корпоративе за копейку. Но при этом накануне много рассказывать о пятых колонах. Нет, это, разумеется, отлично, когда есть работа. И когда ты лихо зарабатываешь себе на хлеб с маслом. Плохо, когда ты пытаешься выдавать себя за моральный образец. Поэтому, дно должно продолжится.