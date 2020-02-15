  1. Главная
  3. Политика

Разведение сил на Донбассе: Зеленский предложил ноу-хау

15 февраля 2020, 15:05

Зеленский в Германии рассказал о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу.

Владимир Зеленский
Зеленский предложил новый план по разведению сил на Донбассе / president.gov.ua

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.

При этом гарант уточнил, что в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - особо подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

 В то же время диванные эксперты в соцсетях на слова Зеленского отреагировали советами.

"Не надо ни чего разводить. заморозте пенсии не давайте газ.воду и свет.И этот бардак за неделю закончиться", - посоветовала Елена Мединцева.

"Ми що , воюємо на чужий території?? Щоб війська розводити? ?? Хай відступають,наші стріляти в спину їм не будуть, на 2 ,потім ще на 2 км і так тихенько аж до московії", - добавила Наталия Троян.

"Развести войска можно в течение максимум одного месяца. Хватит тянуть кота за хвост!", - убежден Юрий Лукшиц.

Читайте такжеВ Минске практически согласовали новый участок разведения сил: подробностиНапомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - подчеркнул президент.

разведение сил Владимир Зеленский Зеленский новости Мюнхенская конференция
Сейчас вы просматриваете новость «Разведение сил на Донбассе: Зеленский предложил ноу-хау». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:11
"Для защиты свободы": США "объявили войну" зависимости Европы от российского газа
15:58
Совместный контроль границы: Зеленский сделал неожиданное предложение "ЛДНР"
15:45
Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала Видео
15:37
Стало известно о судьбе захваченного РФ в Азовском море украинского экипажа Видео
15:32
В России Путин просто надоел – политолог
15:05
Разведение сил на Донбассе: Зеленский предложил ноу-хау
14:48
Зеленский назвал сроки завершения войны на Донбассе
14:43
"Должны встретиться": Пристайко заявил о срыве саммита "нормандской четверки"
14:30
"Не надо открывать окна": в Офисе Зеленского дали странный совет украинцам для экономии
14:25
Местные выборы в Крыму и на Донбассе: Зеленский сделал важное заявление Видео
14:02
Война на Донбассе: Зеленский сделал провокационное предложение США
13:59
Катастрофа Боинга МАУ: Иран признал неспособность расшифровки "черных ящиков"
13:33
"Не мы начали войну": Зеленский выступил на конференции в Мюнхене Видео
13:26
Россия захватила судно с украинцами в Азовском море: первые подробности
13:04
"На 15%": в Слуге народа рассказали о досрочных выборах в Раду
12:51
"Пора маски закупать": коронавирус впервые убил человека в Европе
12:41
"Какой-то вброс": Загороднюк отреагировал на 12 шагов к миру на Донбассе Видео
12:14
"США вооружат Украину": Помпео громогласно пообещал Киеву помощь Видео
11:59
"Польза каждому украинцу": Зеленский провел встречу с главой МВФ
11:25
Социологи назвали возможного триумфатора новых выборов в Раду
11:23
Съел и постарел: названы самые вредные макароны
11:00
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
10:39
"*бать, дурак": Малюська похвастался "поцелуями" с женой в День Валентина
10:33
Гороскоп на Сретение всех знаков Зодиака: путч в личке и буря страсти Видео
10:00
Маникюр весна 2020 - в моду входят ногти из 70-х и нюдовый френч фото Фото
09:59
"Меньше коров, чем при Гитлере": наезды "Ляшка-петушка" на Гончарука наделали шума в Сети Видео
09:56
Европа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали? мнение
09:41
Зеленский и Путин обсудили скандальную тему – СМИ Видео
09:19
Китайский вирус-убийца унес жизни 1523 человек: число зараженных пугает
09:11
Социологи узнали, сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах
09:10
Названы эффективные маски для увеличения губ в домашних условиях
08:49
Торчат ли уши Путина из поездки Зеленского в Оман мнение
08:41
Вызовы из-за аннексии Крыма: глава НАТО ошарашил заявлением Видео
08:25
Вирус в Китае: власти пошли на новые серьезные меры Видео
08:13
"Многим страшно": Гончарук засекретил детали эвакуации украинцев из Китая Видео
07:37
"Натура подонка": Милованова заткнули в прямом эфире из-за дикого заявления о коронавирусе Видео
06:58
Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях мнение
06:45
"Минск - 3": политолог из РФ раскрыл планы Путина
06:26
Приближается "ужасный" период: астролог сказал, что делать
05:55
Деньги идут в руки: астролог назвала везунчиков февраля-2020
05:28
Отчим жестоко избивал: журналистка раскрыла неожиданные факты о детстве Путина Видео
05:03
"Станет мамочкой, родит много детей": что звезды сулят Maruv
04:39
Открытки со Сретением Господним и поздравления своими словами чудные
04:30
Интимные старания: психолог рассказала, без чего не бывает хорошего секса
04:01
"Письку видно, мохнатку прикрыла": Спилберг без белья неудачно раздвинула ноги
03:15
"Путинская редакция": эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России
02:24
Почему каждое утро нужно есть миндаль - советы ученых
01:37
Серьезная опасность: ученые рассказали, с какой жуткой болезнью связан секс
01:30
Отставка "токсичного" Гончарука: премьер паразитирует на рейтинге Зеленского - эксперт
00:52
"Пальцем в небо": эксперт раскритиковал идею переписи из космоса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять