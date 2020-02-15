Разведение сил на Донбассе: Зеленский предложил ноу-хау

Зеленский предложил новый план по разведению сил на Донбассе / president.gov.ua

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.

При этом гарант уточнил, что в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - особо подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

В то же время диванные эксперты в соцсетях на слова Зеленского отреагировали советами.

"Не надо ни чего разводить. заморозте пенсии не давайте газ.воду и свет.И этот бардак за неделю закончиться", - посоветовала Елена Мединцева.

"Ми що , воюємо на чужий території?? Щоб війська розводити? ?? Хай відступають,наші стріляти в спину їм не будуть, на 2 ,потім ще на 2 км і так тихенько аж до московії", - добавила Наталия Троян.

"Развести войска можно в течение максимум одного месяца. Хватит тянуть кота за хвост!", - убежден Юрий Лукшиц.

Читайте такжеВ Минске практически согласовали новый участок разведения сил: подробностиНапомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - подчеркнул президент.