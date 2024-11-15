"Не у всех сказок счастливый финал": роскошная Боржемская сделала новое заявление

Коротко:
- Марина Боржемская сделала новое заявление
- Боржемская сделала философский пост
Бывшая жена покойного украинского спортсмена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская вновь обратилась к своим подписчикам.
На своей странице в İnstagram, она запостила красивую черно-белую фотографию и попыталась опять вразумить своих фоловеров, которые захейтили ее после смерти Узелкова.
По словам Боржемской, всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не у всех сказок есть счастливый финал. "Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, не беспокоила ли их злая мачеха? Это остается загадкой. Кто верит в лучшее, кто в худшее, кто держит баланс", - пишет она.
Марина также добавляет, что никто не знает, что на самом деле происходит за кулисами, вне тех событий, которые нам показывают. "Мы не знаем, что происходит у известных людей вне того, что они транслируют в социальных сетях. И не должны знать. У каждого есть свой выбор – что показывать, а что оставить только себе. Пусть у каждого будет свой счастливый конец сказки. Напоказ или только для себя", - написала она.
Умер Вячеслав Узелков - последние новости по теме
Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.
Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.
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Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а затем вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.
За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу.
После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.
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