Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

В 2024 году поклонники попрощались со многими настоящими талантами в Украине и в мире.

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Кто умер из знаменитостей в 2024 году / Коллаж Главред

Прошлый год, как и последние три года со дня нападения России на Украину, богат на потери. В то время, как гибнут защитники и герои Украины, мирные жители, женщины и дети, Украина потеряла и многих знаменитостей.

Среди них - Виталий Билоножко, Ирина Фарион, Вячеслав Узелков и другие.

Главред вспоминает звезд, которых не стало в уходящем году, а также коротко рассказывает о том, что же с ними случилось.

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9 января 2024 года стало известно о том, что умер популярный украинский певец, композитор, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко. Ему был 71 год.

Причина смерти народного любимца - остановка сердца.

Виталий Билоножко умер в 2024 году / Фото Instagram Светланы Билоножко

16 апреля 2024 года в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Как написал Виталий Капранов, его родной человек ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Именно такой вывод сделали врачи. "Причина смерти Дмитрия – сердце", - написал тогда он.

Умер Дмитрий Капранов / Фото facebook.com/radioNV.ua

28 июля стало известно о том, что украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко скончался после продолжительной болезни. Ему было 78 лет. Фиалко в последнее время жил за границей и имел множественные проблемы со здоровьем, которые, в конечном итоге, и погубили режиссера.

Умер режиссер Олег Фиалко / Фото Громадське

8 сентября из жизни ушел Валерий Бассель - украинский актер театра и кино, театральный режиссер и заслуженный артист Украины. Ему было 85 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Одесского академического областного театра кукол, где Бассель служил с 2012 года.

Умер Валерий Бассель / Фото Кинориум

9 ноября умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет. В марте врачи диагностировали у него тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле боксер перенес сложную операцию на сердце.

Вячеслав Узелков / facebook

Украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб, защищая Украину в составе 3-й штурмовой бригады. Ткаченко был одним из самых талантливых украинских актеров, настоящим рыцарем и другом.

Яков Ткаченко был известен ролями в фильмах "Красный", "Довбуш", "Припутни", "Цена правды" и "Бесславные крепостные".

Умер Яков Ткаченко / Фото facebook.com/OlesSanin

Вечером пятницы, 19 июля, известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец сообщила, что Ирина Фарион попала к медикам в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Львовские врачи провели женщине первичную хирургическую обработку, но ее состояние оставалось критическим. По ее словам, Фарион находилась в глубокой мозговой коме.

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