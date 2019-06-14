Порошенко не надо было начинать войну со мной в 2014 году – Яценюк

14 июня 2019, 22:50

Арсений Яценюк считает правильным, что не воевал публично с Порошенко.

Яценюк
Яценюк не готов сказать о Порошенко что-то негативное / nfront.org.ua

Лидер "Народного фронта", экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк (2014-2016) заявил о том, что Порошенко жалеет о том, что отправил его в отставку.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после пяти лет президентства, думаю, были бы другие результаты. Его тоже жизнь побила и тоже научила", - отметил Яценюк.

В ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, он подчеркнул:

"В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг, но выходил и говорил: сегодня мы будем принимать законы по уменьшению расходов государственного бюджета на целый ряд социальных программ, тарифы должны быть вот такие ... Я брал весь огонь на себя ".

"Я делал то, во что верю. Делал то, что есть в адекватном, правильном протоколе спасения пациента, который находится в клинической смерти. Никто другой рецепта до сегодняшнего дня не предложил", - добавил он.

Арсений Яценюк считает правильным, что не воевал публично с Порошенко.

"Правильно сделал, что ушел (добровольно ушел с поста Премьер-министра в 2016 году) и не допустил досрочных парламентских выборов. Это бы точно привело к досрочным президентским выборам. А это должны невероятные последствия для государства. Не исключая дальнейшей федерализации страны", - убежден он.

Рассказывая о своих отношениях с 5-м президентом, он отметил, что "никогда не расценивал Порошенко как врага": "Более того, я с открытой душой к нему был, когда он стал президентом. Мы тогда с Турчиновым очень переживали, что выборы будут в два тура, что страна просто между первым и вторым туром не проживет. Он тогда выиграл в первом туре, и это было хорошо, потому что были проведены демократические выборы ".

Но после этого, по словам Яценюка, Порошенко "задействовал всю машину" против него: "В 2014 году БПП не ожидал, что они проигрывают выборы" Народному фронту ". И на следующий день после выборов все, что начали делать, - это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами. Там же была задействована цена машина. (Нардеп-беглец) Онищенко публично заявил, что потратил 30 млн долларов на смещение Яценюка ", - сказал он.

"Думаю, сегодня он, возможно, если и не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность всего этого", - добавил Яценюк.

"Я не атаковал Порошенко по одной простой причине. У меня перед глазами была картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Это как родовая травма демократии. По классическим политическим правилам мне надо было действовать совсем по-другому. Выйти на трибуну парламента, обвинить персонально Порошенко и его фракцию в том, что они начали борьбу за власть, объявили войну: "Вас не интересует страна - вас интересует то, чтобы сместить премьер-министра. И началось бы. Как я мог себе это позволить в воюющей стране? "- сказал лидер НФ.

Отвечая на вопрос Гордона о качествах Порошенко, Яценюк сказал: "Я не скажу о Порошенко ничего плохого. Потому что то, что было, - это было. Мы как-то это разберемся. Плохо, что это поразило систему государственной власти в стране. Это подорвало доверие сначала в институт премьера, а затем в институт президента ".

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Петр Порошенко Арсений Яценюк
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